Casemiro celebra retorno à Seleção Brasileira e revela detalhes do ‘trote’ de Ancelotti

Depois de um ano e meio de fora da Seleção Brasileira, Casemiro celebra o retorno à Amarelinha. Ele foi convocado por Carlo Ancelotti, com quem trabalhou no Real Madrid, para os jogos diante do Equador e do Paraguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

– Para mim, esse ano foi um dos anos mais importantes da minha carreira. Até mesmo por escolha do treinador você acaba estando de fora, mas nunca deixei de trabalhar, esse é meu grande êxito. Sem dúvidas, é um dos anos mais importantes, se não for o ano mais importante. Todo mundo quer falar de títulos, vitórias, grandes jogos, mas quando você não joga e consegue mudar a opinião de um treinador que chega e não te coloca para jogar, aí você recebe elogios de um treinador que não conta contigo – disse Casemiro

Casemiro é uma das lideranças da Seleção Brasileira. Atualmente, defende o Manchester United, da Inglaterra (Foto: Rafael Ribeiro/ CBF)

A relação com Carlo Ancelotti:

Revelado pelo São Paulo, Casemiro foi comprado pelo Real Madrid em 2013. Na Espanha, teve uma passagem rápida pelas categorias de base, mas viria a se tornar um dos pilares da geração que conquistou a Champions League por cinco temporadas, sendo quatro como titular.

-Eu tive a felicidade de trabalhar com ele na primeira passagem no Real Madrid e na segunda também. Sem dúvidas, um dos pontos fortes é o lado humano dele: essa relação que ele tem com os jogadores, a proximidade, essa facilidade de lidar com todos. Aqui não está sendo diferente. É uma pessoa muito humilde, e aqui não está sendo diferente. Apesar do seu currículo, a humildade é, sem dúvidas, uma das coisas mais importantes que todos ressaltam. Os títulos que ele conquistou no futebol não precisam ser comentados

Ele também comentou sobre a conexão que tem com o atual técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti.

-O lado do campo é o mais importante: fazer as coisas bem e impor respeito, passar experiência. Claro que, quando você trabalha com o técnico e já conhece a linha de trabalho, isso ajuda demais. Eu estou faz tempo aqui e tenho uma voz mais ativa no vestiário, sendo uma conexão mais profunda e passando isso para os outros jogadores. Ele é fácil de lidar, muito humilde e aberto. É bem tranquilo - afirmou.

Casemiro ainda detalhou, em tom de brincadeira, que Carlo Ancelotti passou pelo trote da Seleção na noite do último sábado (07) e escolheu uma música italiana para a performance. Em um clima descontraído, o meia disse que o técnico não é um bom cantor. Ele também negou comandar a tradicional brincadeira na concentração da Seleção.

O Brasil encara o Paraguai na próxima terça-feira (10), às 21h45 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 16ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.