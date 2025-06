Acompanhe ao vivo a coletiva de Casemiro pela Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira treina às 11h (horário de Brasília) neste domingo (08), em preparação para o duelo contra o Paraguai. A partida está marcada para a próxima terça-feira (10), às 21h45 (de Brasília), na Neo Química Arena. O Brasil realiza a preparação desde o início da semana passada, no CT Joaquim Grava, casa do Corinthians.

Na última quinta-feira (05), o Brasil empatou por 0 a 0 com o Equador, em Guayaquil. A equipe ocupa o quarto lugar nas Eliminatórias da Copa do Mundo, com 22 pontos. São seis vitórias em 15 partidas.

No último sábado (07), o ex-técnico da Seleção Brasileira Dorival Jr. encontrou com Carlo Ancelotti no CT do Corinthians. O comandante do Timão dirigiu o Brasil durante 14 meses.

Carlo Ancelotti encerra primeira semana completa de treinos à frente da Seleção Brasileira, no CT Joaquim Grava. (Foto: Rafael Ribeiro/ CBF)

No último sábado (07), o goleiro Alisson comentou, em entrevista coletiva, sobre a facilidade de comunicação do técnico Carlo Ancelotti. Na visão do arqueiro, o treinador transmite suas orientações de maneira clara, o que facilita a compreensão por parte dos jogadores.

— Ele ainda não passou pelo trote, mas todo mundo passa por isso, é regra. Tem sido muito bom. É um privilégio trabalhar com um técnico como ele. Antes de trabalhar com ele, só ouvia coisas boas de outros jogadores, especialmente os brasileiros. É algo que impressiona a todos: ele ter vindo para a Seleção Brasileira gera muita expectativa. O que mais me chama a atenção é a simplicidade dele ao se comunicar, seja no dia a dia, nos treinos, nos jogos ou durante a preparação. Ele expressa suas ideias de forma simples e objetiva, o que facilita o entendimento dos jogadores. Muito se fala no nome dele, mas quero destacar também o staff, que tem conduzido o trabalho com muita energia. É um trabalho feito com intensidade e objetivos claros. Um treinador não vence sozinho, mas com uma grande equipe e um grande staff.