Ancelotti: 'Aprendemos muitas coisas nestes dois jogos'

O técnico Carlo Ancelotti disse nesta terça-feira (18) que os jogos diante de Senegal e Tunísia trouxeram aprendizados para o Brasil na preparação para a Copa do Mundo. A Seleção jogou muito bem no sábado, mas ficou devendo nesta terça.

— Eu acho que agora a equipe está melhor do que antes, porque nesses dois jogo nós aprendemos muitas coisas nesse sentido. Também, hoje, é uma boa aula para nós, que quando enfrentamos esse tipo de equipe, com um bloco muito baixo, temos que atuar como atuamos na segunda parte, onde tínhamos a oportunidade de ganhar o jogo.

Como de hábito, Ancelotti elogiou a semana junto aos jogadores e os amistosos da Data Fifa. O treinador tem insistido que o ambiente da Seleção "é muito bom", e nesta terça afirmou ainda que a escolha dos adversários se mostrou correta para os testes que ele vêm fazendo para a Copa do Mundo.

— Foi uma boa semana, com duas equipes com diferentes características. Uma equipe muito mais aberta, com muita mais qualidade, e uma equipe um pouco mais defensiva, com uma defesa muito fechada. A nível de oportunidade, nós tivemos mais possibilidades no primeiro jogo do que neste segundo.

Carlo Ancelotti diz que já tem "muitos" atletas definidos para a Copa do Mundo (Foto: Sameer Al-Doumy/AFP)

Outros trechos da entrevista de Carlo Ancelotti após Brasil x Tunísia

Jogadores que atuam na Europa têm vantagem?

— Eu não olho se o jogador joga na Europa ou se joga no Brasil. (Eu observo) se o jogador ajuda a equipe, se é bom para a equipe.

Quantos jogadores estão garantidos na Copa do Mundo

— Muitos, muitos. Faltam alguns, mas a lista está bastante completa. Faltam dois amistosos, mas faltam seis meses, onde tudo pode acontecer. Há um calendário muito exigente, o risco de lesão é muito alto. Acho que a equipe e o ambiente estão no caminho correto para chegar ao máximo nível na Copa do Mundo. Tenho muita confiança nesta equipe, nestes jogadores, e, sobretudo, neste ambiente. É um ambiente bom, porque os jogadores são sérios, são profissionais, são patrióticos, porque gostam, têm muito carinho pela camiseta. Estes são aspectos muito importantes.

Opção com três zagueiros

— Nós jogamos com três zagueiros também contra o Senegal, porque Militão é um zagueiro. Nesse sentido, não muda muito. Você pode jogar com dois zagueiros, mas para a saída, se precisa de um jogador a mais, pode colocar um lateral, como Danilo, ou pode colocar também um pivô, como Casemiro, como Fabinho. Sim, nós mudamos um pouco a estratégia na segunda parte, e eu creio que a saída foi melhor.

Por que o Brasil tem jogado melhor o primeiro jogo nas Datas Fifa?

— Sim, é uma coisa que nós avaliamos. Eu acho que o último jogo, antes que os jogadores voltem para os seus clubes, é um pouco mais complicado prepará-lo. Mas a verdade é que o segundo jogo que realmente importava era contra o Paraguai (pelas Eliminatórias, que classificou o Brasil para a Copa do Mundo), onde a equipe atuou muito bem. Nos outros jogos, nós baixamos um pouco o nível de intensidade.