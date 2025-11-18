Jornalistas apontam recado no gol de Estêvão em Brasil x Tunísia: 'Furou fila'

Durante o último amistoso da Seleção Brasileira nesta temporada, o jovem Estêvão assumiu a responsabilidade e empatou a partida contra a Tunísia em cobrança de pênalti. Artilheiro da era Carlo Ancelotti, com cinco gols, o atacante voltou a ser elogiado pelos jornalistas após marcar mais um gol nesta Data Fifa.

continua após a publicidade

➡️Luxemburgo vê problema para Ancelotti na Seleção e faz previsão: 'Convicção'

Já na reta final da primeira etapa, o árbitro foi chamado pelo VAR para analisar um toque de mão da defesa adversária e assinalou o pênalti para a Seleção Brasileira. Vivendo grande fase com a amarelinha, Estêvão colocou a bola embaixo dos braços e bateu com muita categoria para empatar o amistoso.

Após o lance, Bruno Formiga disse que o atacante do Chelsea "furou a fila" na Seleção Brasileira e assumiu a responsabilidade nas bolas paradas. Para Walace Borges, Estêvão é protagonista na equipe de Carlo Ancelotti e pode virar "dono" da equipe até a disputa da próxima Copa do Mundo.

continua após a publicidade

Arthur Quezada, correspondente internacional da TNT Sports, se impressionou com a personalidade de Estêvão e reforçou que ele não pode sair da equipe titular da Seleção Brasileira. Confira abaixo.

O amistoso contra a Tunísia marca o último compromisso da Seleção Brasileira em 2025. A equipe comandada por Carlo Ancelotti volta a campo apenas na Data Fifa de março, nos amistosos contra Croácia e França, que serão realizados nos Estados Unidos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Estêvão comemora após marcar pelo Brasil no amistoso contra a Tunísia (Foto: Franck Fife / AFP)

Como foi Brasil x Tunísia

Diante da Tunísia, o Brasil começou encontrando muito mais dificuldades do que tivera no sábado (15), quando venceu o Senegal por 2 a 0. Bem postados defensivamente e sem dar espaço para a dupla de volantes da Seleção, os tunisianos não deixaram a equipe de Ancelotti produzir nos primeiros 25 minutos. E, aproveitando o lado esquerdo de ataque, levaram perigo.

Foi em cima de Wesley que o técnico Sami Trabelsi orientou seus comandados a atacarem. O lateral-direito logo levou um cartão amarelo, e foi ele quem errou na origem do gol da Tunísia. Foi aos 22, quando Wesley errou o domínio no campo de ataque e perdeu a bola para Saad; o jogador da Tunísia entregou para Abdi, que lançou no lado oposto para Mastouri abrir o marcador.

Só a partir daí que o Brasil acordou para o jogo. Mas com dificuldades: Rodrygo, Vini Jr. e Matheus Cunha não conseguiam vencer quase nenhum duelo na frente, enquanto a tradicional aproximação na área adversária de Casemiro e Bruno Guimarães parava num paredão defensivo.

Quem mais uma vez jogava bem era Estêvão, com boa movimentação pela direita. Na bola parada, também levou perigo. E foi ele, inclusive, quem empatou para o Brasil; aos 43, o árbitro francês Jérome Brisard marcou pênalti após auxílio do VAR. Estêvão bateu com força e igualou.

Com o empate parcial com a Tunísia, Carlo Ancelotti mexeu no Brasil para o segundo tempo. Wesley deixou o campo para a entrada de Danilo, e Vitor Roque foi para o ataque na vaga de Matheus Cunha.

Menos truncado, o amistoso ficou imprevisível. A Seleção nem de longe conseguia repetir a atuação do último sábado, mas ao menos passou a ter mais movimentação ofensiva.

O Brasil teve a chance de virar aos 32, quando Vitor Roque foi derrubado na área e o juiz marcou outro pênalti. Mas, na cobrança, Lucas Paquetá bateu mal e mandou por cima. Nos minutos finais, a Seleção ainda tentou pressionar, mas sem criatividade. No último lance, Estêvão acertou a trave.