Wesley vira assunto após erro em Brasil x Tunísia: 'Partida péssima'

A Tunísia saiu na frente do placar contra a Seleção Brasileira em amistoso, desta terça-feira (18), na França, pela Data Fifa de novembro. O gol foi marcado por um erro individual do lateral Wesley. A ação não passou despercebido pelos torcedores, que reclamaram nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Torcedores de Palmeiras e Flamengo reagem a escalação da Seleção: 'Sem audiência'

Tudo começou após um erro de domínio do ex-Flamengo e atual Roma, da Itália. Ao receber um passe na ponta direita, Wesley deixou a bola muito para frente, e assim, foi desarmado. Na sequência, a Tunísia encaixou um contra-ataque fulminante, que resultou no gol de Hazem Mastouri.

Nas redes sociais, os torcedores brasileiros não deixaram passar batido o erro de Wesley. Como resultado, o lateral foi alvo de críticas por conta da jogada. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas