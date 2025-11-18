menu hamburguer
Wesley vira assunto após erro em Brasil x Tunísia: 'Partida péssima'

Jogador foi alvo de críticas em amistoso

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/11/2025
17:12
Wesley em ação durante amistoso entre Brasil e Tunísia pela Data Fifa de novembro (Foto: Franck Fife/AFP)
imagem cameraWesley em ação durante amistoso entre Brasil e Tunísia pela Data Fifa de novembro (Foto: Franck Fife/AFP)
A Tunísia saiu na frente do placar contra a Seleção Brasileira em amistoso, desta terça-feira (18), na França, pela Data Fifa de novembro. O gol foi marcado por um erro individual do lateral Wesley. A ação não passou despercebido pelos torcedores, que reclamaram nas redes sociais.

Tudo começou após um erro de domínio do ex-Flamengo e atual Roma, da Itália. Ao receber um passe na ponta direita, Wesley deixou a bola muito para frente, e assim, foi desarmado. Na sequência, a Tunísia encaixou um contra-ataque fulminante, que resultou no gol de Hazem Mastouri.

Nas redes sociais, os torcedores brasileiros não deixaram passar batido o erro de Wesley. Como resultado, o lateral foi alvo de críticas por conta da jogada. Veja a repercussão abaixo:

