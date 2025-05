Ex-jogador da Seleção revela ter sido contra chegada de Ancelotti

Depois de uma temporada turbulenta no Real Madrid, Carlo Ancelotti realizará o sonho da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), já que foi anunciado como o novo técnico da Seleção. O presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, é um fã declarado do italiano, e conseguiu finalmente a contratação, que estava em seu planejamento desde a saída de Tite, em 2023.

Porém, o desejo de ter Ancelotti na área técnica verde e amarela era distante para um ídolo brasileiro. Rivaldo, campeão mundial em 2002, declarou em publicação no Instagram que era contra a chegada de um estrangeiro para substituir Dorival Júnior.

- Sempre preferi que a Seleção Brasileira fosse comandada por um técnico brasileiro, por questão de identidade. Afinal, todos os nossos cinco títulos mundiais foram conquistados com treinadores nacionais, e até hoje nenhum técnico estrangeiro venceu uma Copa por outro país - afirmou o ex-atleta, em publicação no Instagram.

Porém, no mesmo texto, o Bola de Ouro de 1999 deu o braço a torcer, e desejou sorte ao europeu, com quem trabalhou no Milan, entre 2002 e 2004, e conquistou a Champions League de 2002/03.

- Diante dos resultados e da pressão da imprensa e da torcida, a escolha por um estrangeiro acabou sendo inevitável. Pelo menos, optaram por um dos melhores: Carlo Ancelotti, um treinador vitorioso que tive o privilégio de ser comandado. Ele venceu em todos os clubes que passou, e mesmo com pouco tempo até a Copa, tem condições de fazer um grande trabalho. Assim como Felipão em 2001, Ancelotti pode montar uma equipe forte e equilibrada, unindo o melhor do futebol europeu e brasileiro. Com apoio e tempo para observar o cenário nacional, pode sim levar o Brasil ao tão sonhado hexa. Desejo a ele sorte nesse grande desafio - completou Rivaldo.

🔰 Ancelotti estreia já em junho na Seleção

A chegada do técnico do Real Madrid ao Brasil foi oficializada pela CBF na segunda (12). Mesmo sem que o clube ou o comandante tenham falado, o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, se antecipou e anunciou a contratação.

Segundo a CBF, Carlo iniciará os trabalhos ao fim de maio, logo após o encerramento da temporada espanhola, e fará sua estreia oficial na Data Fifa de junho, em jogos diante de Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O europeu chega para o lugar de Dorival Júnior, demitido em março após a goleada sofrida por 4 a 1 para a Argentina em Buenos Aires.

