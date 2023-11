No terceiro jogo no comando da Seleção Brasileira, Arthur Elias venceu mais uma vez a frente da Amarelinha. Dessa vez, o Brasil enfrentou o Japão, equipe que vem sendo forte em competições e amistosos, e venceu por 4 a 3. Mesmo com um bom resultado para a equipe verde-amarela, a equipe do técnico multicampeão pelo Corinthians precisa tomar cuidado com erros que vem cometendo.