O segundo tempo iniciou com um Brasil mais focado no ataque, mas ainda sofrendo com a marcação japonesa. Contudo, em um deslize na defesa das adversárias, Gabi Portilho driblou a marcação e marcou o segundo para o Brasil. Apenas dois minutos depois, Zaneratto balançou as redes novamente para as brasileiras e abriu dois gols de vantagem sobre o Japão.