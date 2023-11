Rosana foi anunciada como treinadora da categoria no início de setembro. Desde então, a histórica ex-jogadora já fez duas convocações. Na primeira, o grupo de atletas realizou treinamentos na Granja Comary. Agora, as 23 convocadas já estão na cidade de Cádiz, na Espanha, para enfrentar as seleções de Bélgica e França, nos dias 01 e 04 de dezembro. A treinadora falou sobre a preparação para os jogos.