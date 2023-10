O segundo tempo do Brasil foi ainda mais burocrático do que o primeiro, com mais passes para trás e mais movimentos sem efetividade. Sem tomar conhecimento do adversário, o Uruguai aproveitou para matar o jogo. Nuñez conseguiu passar no meio de três brasileiros e tocou para De La Cruz empurrar para o gol e fechar o placar em 2 a 0. Dali em diante, com demora nas substituições, a Seleção não fez mais nada e amargou sua primeira derrota para os uruguaios em 22 anos.