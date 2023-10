A comoção com a lesão de Neymar, no entanto, vai além da equipe médica, mas se estende aos jogadores. O camisa 10 ficou bastante abatido, pois nunca passou por contusões no joelho. Ele teme ficar mais do que seis meses afastado dos gramados, tempo máximo que o atacante esteve ‘de molho’ por conta de lesão – entre fevereiro e setembro deste ano, após passar por uma cirurgia para reparação dos ligamentos do tornozelo direito.