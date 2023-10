Se Fernando Diniz assumiu a culpa pela derrota da Seleção Brasileira por 2 a 0 para o Uruguai, Vini Jr resolveu dividir a responsabilidade pelo resultado desta terça-feira (17), em Montevidéu. O atacante do Real Madrid concedeu entrevista sincera na saída do Estádio Centenário e se mostrou insatisfeito com sua atuação pela Amarelinha.