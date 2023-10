- A gente tinha que ser mais agressivo no primeiro tempo, ter mais contundência, variar mais o jogo curto e longo. Essa sensibilidade a gente vai adquirindo com tempo, trabalho e com as características dos jogos que vão acontecendo. Adversário exigia mais da gente do que a gente produziu. Não acho que as ideias não estão sendo implementadas com o tempo. Nenhum trabalho que fiz aconteceu de maneira linear. São momentos importantes para aprender e melhorar para na próxima ocasião ter o time mais acertado e nos próximos jogos saber melhor o que fazer.