Sem Ancelotti, Seleção observa jogadores de Flamengo e Atlético-MG

O duelo entre Flamengo e Atlético-MG nesta quinta-feira (31) ganhou atenção especial da Seleção Brasileira. O coordenador de seleções masculinas, Rodrigo Caetano, e o gerente técnico, Juan, estiveram presentes no Maracanã representando a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na partida válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Treinador do Brasil, Carlo Ancelotti, não esteve presente no estádio; o italiano está no Canadá. No lugar no comandante, a dupla da CBF acompanhou o jogo para observar possíveis convocados a vestir a Amarelinha. O Lance! apurou que Caetano e Juan dividirão a função junto à comissão técnica, assim como fizeram antes da chegada do ex-Real Madrid.

Além da observação de atletas, a Seleção aproveita a presença nos estádios para trocar informações com os setores de análises dos clubes. Vale lembrar que Rodrigo Caetano atuou como diretor do Flamengo, entre 2015 e 2018, e do Atlético-MG, entre 2021 e 2024, antes de se juntar à CBF. No Rubro-Negro, contudo, não restam jogadores da época do dirigente.

Flamengo x Atlético-MG: como foi o jogo?

Das tribunas, Rodrigo Caetano e Juan assitiram a vitória do Atlético-MG sobre o Flamengo por 1 a 0, com o argentino Tomás Cuello balançando as redes já no segundo tempo. O gol saiu em uma bobeada de Léo Pereira, capitão rubro-negro no confronto. Após receber passe do goleiro Rossi, o zagueiro tocou fraco para Léo Ortiz, facilitando para o atacante do Galo.

