A Seleção Brasileira teve uma de suas piores atuações dos últimos tempos diante do Uruguai, em Montevídeo, na derrota por 2 a 0, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Pelo jeito, não foi apenas os torcedores que notaram a necessidade de melhora, já que o próprio Casemiro, um dos líderes do time, admitiu o desempenho ruim. Além disso, o volante lamentou mais uma lesão de Neymar.