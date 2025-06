Após vitória da Seleção, Léo Ortiz comenta expectativa para o Mundial: ‘Temos condições’

O zagueiro do Flamengo, Léo Ortiz, não saiu do banco de reservas na vitória da Seleção Brasileira diante do Paraguai, mas celebrou a oportunidade de ter trabalhado com o técnico Carlo Ancelotti. O Brasil venceu o jogo por 1 a 0, na última terça-feira (10), com gol de Vini Jr., e carimbou o passaporte para a próxima Copa do Mundo.

— Não tem muito tempo para colocar as ideias tão rápido. Talvez vamos precisar de mais tempo para que ele consiga colocar tudo em prática. Mas conseguimos absorver muita coisa da parte defensiva. Vim pra cá em dois jogos sem sofrer gols; fazia tempo que não conseguíamos isso. Foi de extrema importância acertar a defesa e, agora, fazer com que as coisas no ataque fluam mais naturalmente.

Na opinião do zagueiro, o balanço da primeira Data Fifa sob o comando de Ancelotti é positivo, especialmente pela melhoria do sistema defensivo.

— O saldo é positivo. Nosso grande objetivo era classificar para a Copa do Mundo. Vencemos em casa e não levamos gols nas partidas. Pelo tempo curto que tivemos, colocamos, em alguns momentos, o nosso futebol. Faz parte do processo. Precisamos de tempo. Vamos com empolgação para as próximas partidas.

Léo Ortiz foi um dos cinco jogadores convocados do Flamengo nesta Data Fifa. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Mundial de Clubes da Fifa:

O Flamengo já está nos Estados Unidos para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa. Léo Ortiz viaja nesta quarta-feira (11) para o Rio de Janeiro. O zagueiro ressaltou que o Mengão tem condições de brigar pelo título inédito.

-É uma competição inédita. Vamos busca o título, mas sabemos que é um campeonato difícil com grandes equipes, mas temos condições de brigar.

O Mengão treina nesta quarta-feira (11), às 16h (de Brasília) antes de seguir viagem para o Mundial; no mesmo horário, torcedores se concentração em frente ao CT. Após a atividade, a delegação deixa o local às 20h rumo ao Aeroporto do Galeão.