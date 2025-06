Ancelotti prepara mudança no ataque da Seleção Brasileira contra o Paraguai

A Seleção Brasileira deve ter mudanças importantes para o jogo contra o Paraguai, válido pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Após o empate sem gols diante do Equador, na estreia de Carlo Ancelotti como técnico da equipe, o treinador sinalizou que pretende ajustar o setor ofensivo da equipe, que teve desempenho abaixo do esperado.

O Brasil mostrou solidez defensiva, mas teve dificuldade para criar jogadas no último terço. O time concentrou suas ações ofensivas pelo lado esquerdo, com Vini Jr e Estêvão, que alternou entre o meio e a ponta.

— O que falamos eles tentaram fazer, a nível defensivo fomos muito bem, não concedemos oportunidades claras para um time forte. Poderia controlar melhor o jogo com a bola, mas temos coisas a melhorar contra o Paraguai — afirmou o treinador.

Segundo os dados da partida em Guayaquil, disponibilizados pela plataforma de análise de dados SofaScore, o Brasil finalizou apenas três vezes, com duas finalizações no gol. O Equador, por outro lado, teve sete finalizações, sendo seis de fora da área e três em direção ao gol.

— Faltou um pouco de jogo de ataque, porque o Equador defendeu bem, não era fácil buscar espaço entrelinhas, tivemos dificuldade na saída de bola, não conseguimos desenvolver no último terço do campo — analisou Ancelotti.

Com o retorno de Raphinha, Ancelotti deve mexer na formação. O atacante do Barcelona vive grande fase na temporada, com 57 jogos, 34 gols e 22 assistências, e é forte candidato ao prêmio de melhor jogador do ano.

— Obviamente é um trabalho distinto, mas temos a qualidade dos jogadores, que é muito boa. Se não há muito tempo para trabalhar, há a possibilidade de melhorar, porque a qualidade que temos é muito alta. A nível ofensivo vamos melhorar, porque hoje faltou um jogador muito importante, que era o Raphinha — projetou o comandante da Seleção Brasileira.

A tendência é que o jogador do Barcelona volte ao time titular na ponta direita, o que deve tirar Estêvão da equipe.

Outra possibilidade, menos provável, seria utilizá-lo centralizado, como armador, atuando com Vini Jr e Estêvão atrás de Richarlison. Neste caso, um dos meio-campistas — Bruno Guimarães ou Gerson — deixaria o time, já que Casemiro deve ser mantido por sua importância defensiva.

As mudanças visam um Brasil mais agressivo no ataque e mais eficiente na construção de jogadas, especialmente dentro de casa. O confronto contra o Paraguai acontece na próxima terça-feira (10), às 21h45 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.