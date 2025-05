A notícia do afastamento de Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF ganhou destaque nos jornais espanhóis. Três dias após anunciar a contratação de Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid até o fim da temporada, o mandatário foi destituído do cargo na tarde desta quinta-feira após decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ).

Em sua manchete, o Marca citou o técnico italiano. "Ednaldo Rodrigues é demitido da presidência da CBF três dias após anunciar Ancelotti", escreveu o veículo, que completou com a informação de que o agora ex-presidente foi considerado culpado das acusações.

Assim como o concorrente, o AS também citou a chegada de Ancelotti em meio às polêmicas com o presidente da CBF. Além disso, relembrou que se trata de um segundo afastamento desde que assumiu o cargo.

"Ednaldo Rodrigues deixa a presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) . Pela segunda vez desde que assumiu o cargo, o presidente é forçado a deixar o cargo. Um revés numa semana que se esperava tranquila após o anúncio de Carlo Ancelotti como novo treinador da Canarinha", publicou.

Em sua publicação, o AS também fez uma análise sobre a permanência de Ancelotti no comando da Seleção Brasileira. O jornal questionou a continuidade do italiano à frente da equipe, embora o contrato tenha sido assinado sob vigência de Ednaldo.

"A saída de Ednaldo Rodrigues lança dúvidas sobre a continuidade da liderança de Carletto no Brasil. A oposição dentro da instituição considerou a nomeação oficial do treinador precipitada, presumindo que fosse uma medida de contrapressão diante da gravidade das acusações contra ele. Como este jornal já noticiou, a CBF estava preparando um plano de contingência caso Ednaldo fosse definitivamente demitido".

Os jornais de Portugal Notícias Ao Minuto e A Bola também deram destaque à queda de Ednaldo da presidência da CBF. O Gazzetta dello Sport, da Itália, citou o 'início difícil de Ancelotti' com a saída do mandatário do cargo.

Entenda o afastamento de Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF

A decisão desta quinta-feira (15) em afastar Ednaldo Rodrigues do cargo de presidente da CBF é do desembargador Gabriel de Oliveira Zefiro, da 19ª Câmara Cível do TJRJ. O magistrado também determinou que o vice Fernando Sarney seja nomeado interventor e convoque novas eleições.

A decisão acontece quatro dias após o coronel Antônio Carlos Nunes de Lima não comparecer a uma oitiva convocada por Zefiro para esclarecer a denúncia de que a assinatura do coronel havia sido fraudada no documento que homologou um acordo que garantiu a eleição de Ednaldo Rodrigues à presidência na eleição de 2022.

Foi justamente Sarney quem entrou com a ação no TJRJ pedindo o afastamento de Ednaldo Rodrigues e sua nomeação como interventor. Ele deverá assumir e convocar novas eleições "o mais rápido possível, obedecendo-se os prazos estatutários, ficando a seu cargo, até a posse da diretoria eleita, os poderes inerentes à administração da instituição". O Lance! aguarda posicionamento da CBF.