Zubeldía vê pré-temporada positiva e já projeta opções para Oscar no São Paulo

Após o confronto contra o Flamengo, o {São Pualo} se despede da FC Series desse ano com dois empates. O primeiro foi na última quarta, contra o Cruzeiro. E apesar do placar magro nos dois jogos, o técnico Luis Zubeldía avalia como positiva a ida do clube para os EUA, tanto no aspecto de futebolístico quanto de mercado e de marca.

O treinador levantou os três principais aspectos para entender que o período na Flórida foi proveitoso ao time. O argentino destacou a boa adaptação dos atletas ao esquema de jogo proposto, a gana e disposição dos atletas e, por fim, a mais citada pelo técnico, que é a ausência de lesões graves. Apenas Luiz Gustavo sofreu uma lesão, uma fratura no dedo que o afastará por pouco mais de um mês.

O técnico Luis Zubeldía valorizou o desempenho do São Paulo contra o Flamengo. (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

A idade do elenco, aliás, também foi tema na conversa com o treinador. O próprio volante foi citado como um exemplo de jogadores que, no futebol de hoje, conseguem entregar uma parte física satisfatória independe da fase do calendário. Oscar, com 33 anos, já entra no grupo dos experientes do elenco e ouviu do treinador elogios pelo compromisso com a preparação física.

- Hoje os jogadores são mais longevos. Quando falamos de Luiz Gustavo, um jogador de 37 anos… no GPS [dos atletas], era um dos jogadores que mais se desgastava. Os jogadores vão se cuidando e tem uma carreira profissional. Basta olhar as últimas temporadas a quantidade de jogos que Oscar jogou. Nos faz pensar que está bem porque jogou muito. Não é um inconveniente [a parte física de Oscar]. Pelo parâmetro do GPS, comparando jogador com jogador e em diferentes posições, não há diferença entre eles. Estamos muito parelhos no nosso elenco. Somos uma equipe que queremos jogar bem, queremos ser ordenados, mas queremos ser uma equipe que seja intensa. Vamos ser intensos - projetou o treinador.

Em sua escalação no campo, Zubeldía aproveitou Oscar em diferentes posições ao longo da partida. O meia iniciou centralizado, com Lucas Moura pela esquerda e Ferreira na direita, formando a linha ofensiva em um 4-2-3-1, que tinha Calleri como centroavante.

Entretanto, o camisa 8 atuou em outras duas posições ao longo dos quase 70 minutos que esteve em campo, o que indica um cenário onde o treinador possa adaptar seu uso a depender da circunstância e rodar as peças do setor, já que há também um apelo para que Oscar, Lucas, Luciano e Calleri atuem junto nos jogos.

- Oscar é um jogador que tem uma atuação importante no campo, no posicionamento, com passes, cruzamentos diferentes, assistências e ele entende de bola parada. É algo que a gente necessitava para dar um pouco mais de forma ao que já fazíamos no ano passado. Oscar pode jogar centralizado, que é a forma que ele vinha atuando nos últimos anos, e ele também pode jogar encostado (no atacante) porque ele pode jogar com outro tipo de jogador. No segundo tempo, ele jogou pela direita, mas depois desloquei para o lado esquerdo. E se tivesse ali mais dois ou três minutos, poderia ter criado chances de perigo - analisou Zubeldía.

A próxima partida de Oscar pode ser diante do Guarani, na próxima quarta-feira (23), no MorumBis. O jogo deve ser de casa cheia, já que será a primeira partida com o elenco principal da equipe em campo nesta temporada.