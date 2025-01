Lucas Moura passa perrengue nos EUA e é ‘salvo’ por família brasileira

O atacante do São Paulo Lucas Moura compartilhou nas redes sociais uma situação inusitada que passou durante a pré-temporada do clube na Flórida, Estados Unidos. O atleta compartilhou nas redes sociais o "perrengue chique" que passou em um mercado de Orlando e uma família brasileira ajudou o camisa 7 do Tricolor.

Em sua publicação, Lucas afirmou que estava em um super-mercado e, no momento de pagar a conta, foi informado que o estabelecimento não aceitava o "Apple Pay", sistema de pagamento online da empresa que usa o próprio celular para pagar.

Lucas Moura posa ao lado de uma família brasileira que pagou suas compras em um mercado de Orlando. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Neste momento, o jogador do São Paulo pediu ajuda a uma família que havia conhecido há poucos minutos no mercado depois deles terem pedido para tirar uma foto com o jogador.

- Essa família quebrou um galhão pra mim ontem. Fiz umas compras no mercado e lá não aceitava Apple Pay. Estava sem catão e sem dinheiro e espécie. Após pedirem uma foto, eu perguntei se eles podiam pagar para mim e eu faria a transferência para eles. E a vergonha de perguntar? Gentilmente eles aceitaram. Muito obrigado pela gentileza - escreveu o atacante em sua conta do Instagram.

Edvan Moraes e seu filho, Vítor Moraes, também compartilharam a situação nas redes sociais. O jovem, que aparece em outras imagens do seu Instagram tietando o elenco do São Paulo nos parques da Universal Studios, como o técnico Luis Zubeldía.

- A conta do homem tá paga - escreveu Vítor Moraes, enquanto posa ao lado do pai e do jogador, que segura a nota fiscal da compra na mão.

No dia do ocorrido, o elenco do São Paulo estava de folga e os jogadores foram liberados para curtir a cidade de Orlando. Além da visita ao mercado, Lucas publicou fotos em um parque que faz parte do complexo da Universal.

O elenco se reapresentou nesta sexta e treina na parte da noite em uma sessão aberta ao público. Ingressos foram comercializados para os torcedores que quiserem acompanhar no UFC Soccer Complex, em Orlando. O time volta a campo no domingo (19), às 17h (de Brasília) contra o Flamengo, pelo último compromisso da FC Series.