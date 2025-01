Real Betis está em negociações avançadas para contratar o brasileiro Antony, atualmente no Manchester United, por empréstimo. O clube espanhol irá assumir uma parte do salário do jogador. A informação foi divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano.

A equipe, liderada pelo técnico Manuel Pellegrini, enfrenta dificuldades ofensivas e vê em Antony uma oportunidade de revitalizar tanto a carreira do jogador quanto o desempenho do time. No momento, a equipe alviverde ocupa a 12ª colocação de La Liga.



Antony, que se transferiu para o Manchester United em 2022 por aproximadamente 95 milhões de euros, não atingiu as expectativas no clube inglês. Além do brasileiro, o Betis considera outras opções para reforçar seu ataque, especialmente após a saída de Assane Diao para o Como, da Itália.



A situação financeira do Betis impõe restrições às suas movimentações no mercado. Apesar do desejo de adicionar novos talentos ao elenco, cada contratação deve ser cuidadosamente avaliada dentro das possibilidades econômicas do clube. A operação de empréstimo de Antony, com a divisão de seu salário, exemplifica o equilíbrio que o clube espanhol procura entre ambições esportivas e responsabilidade financeira.

Antony junto dos jogadores do Manchester United (Foto: Oli SCARFF / AFP)

