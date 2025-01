São Paulo vence o Cruzeiro e garante vaga na semifinal da Copinha

O São Paulo está na semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a famosa Copinha. O time paulista venceu o Cruzeiro por 3 a 1, em Jaú, pelas quartas de final da competição e avançou. Os gols da partida foram marcados por Ryan Francisco (duas vezes) e Ferreira, pelo Tricolor, enquanto Kauã Francisco diminuiu para a Raposa. O time aguarda pelo vencedor do confronto entre Criciúma e Ferroviária para saber quem será o adversário.

continua após a publicidade

➡️ Copinha: onde assistir, horários e locais dos jogos das quartas

O jogo foi bastante movimentado desde o início. No primeiro minuto de jogo o marcador já saiu do zero, quando Ryan Francisco abriu o placar para o São Paulo, de cabeça. Apesar da desvantagem, o Cruzeiro não se intimidou e apostou nas boas trocas de passe para chegar ao gol de empate, que aconteceu aos 14 minutos, quando Kauã Francisco recebeu passe de calcanhar de Fernando e bateu forte.

Com boas chances dos dois lados, não demorou para um novo tento sair, e foi do time paulista, quando Ferreira arrematou forte da entrada da área, após tabelar com Ryan Francisco, aos 26 minutos.

continua após a publicidade

➡️ Lucas Moura passa perrengue nos EUA e é ‘salvo’ por família brasileira

Na segunda etapa, o Cruzeiro parecia disposto a empatar a partida e não poupava esforços para chegar à meta tricolor. Logo aos 5 minutos, Fernando recebeu passe em velocidade, invadiu a área, limpou a marcação e arriscou rasteiro, mas viu João Pedro defender e a zaga afastar o rebote.

O São Paulo também respondia e, em boa chance, Ryan Francisco recebe passe rápido nas costas da marcação, tirou do goleiro e chutou para fora. Aos 29, o São Paulo ampliou. Ryan Francisco novamente foi às redes, após rápida jogada, para fuzilar de canhota e dar números finais à partida.

continua após a publicidade