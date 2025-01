São Paulo define estratégia para reunir elenco na estreia do Paulistão

O São Paulo fará sua estreia no {Campeonato Paulista} na noite de segunda-feira (20) e tem no seu elenco uma mescla de jogadores. Dez nomes retornaram de forma antecipada da pré-temporada nos Estados Unidos e formam a base do time que entra em campo contra o Botafogo-SP, às 18h, em Ribeirão Preto. O Tricolor já definiu a estratégia para reunir o elenco antes da partida.

Os jogadores que retornaram ao Brasil vão fazer um treino no CT da Barra Funda na manhã de domingo (19), às 10h, véspera da partida. A atividade será comandada pelo auxiliar técnico Maxi Cuberas, que também veio com os atletas, enquanto Zubeldía comanda o elenco na Flórida. O time viaja de ônibus para Ribeirão Preto à tarde.

Adrboleda foi um dos atletas que retornou dos EUA para o Brasil. Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)

Os outros nomes que vão se juntar aos jogadores do elenco principal virão do time sub-20 do Tricolor, que está disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Parte desses atletas entrou em campo na noite deste sábado (18), em jogo válido pelas quartas de final da competição contra o Cruzeiro.

No domingo (19), os atletas vão descansar e se juntam ao time do São Paulo já no hotel da delegação na segunda-feira, direto no hotel que esquipe estará hospedada.

Os nomes ainda não foram divulgados, mas nomes importante do elenco do sub-20 na Copinha devem disputar o jogo do Paulistão. Ryan Francisco e Lucas Ferreira, atacante, e o volante Hugo são os mais cotados para estar na partida de segunda-feira.

O grupo que ficou em Orlando jogará contra o Flamengo no domingo pelo segundo compromisso da FC Series. A partida acontece no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, também na Flórida. A bola rola às 17h (de Brasília).