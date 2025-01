Zubeldía revela conversa com dupla antes de saída do São Paulo: ‘Não pode se acomodar’

Nesta semana, o São Paulo negociou dois jovens formados na base do clube com o Porto, de Portugal. O atacante William Gomes, de 18 anos, foi vendido ao time português e assina um contrato de cinco anos, enquanto o lateral João Moreira, de 20 anos, chega por empréstimo com opção de compra. O técnico Luis Zubeldía detalhou conversas que teve com a dupla antes de sua saída do Tricolor.

O principal tema abordado pelo treinador com os atletas foi a necessidade da dupla buscar mais protagonismo no futebol europeu. Na sua avaliação, tanto William quanto Moreira vinham evoluindo dentro do Tricolor, mas agora acredita que os atletas precisam ter mais minutos vestindo a camisa do Porto.

- O mais importante é que os jovens não estejam acomodados e presos num lugar. Porque se está acomodado, não cresce. Falei para eles que eles agora eles têm que buscar minutos. Cada um em sua realidade, um em definitivo e outro empréstimo. Mas eles têm que buscar minutagem e seguir crescendo. Eles jogaram com a gente oito a dez partidas, mas agora eles precisam jogar 20 a 25 partidas. Agora é um novo ano. Se não foi aqui, que seja lá fora [uma temporada com mais jogos] - disse o treinador.

Luis Zubeldía comanda treino do São Paulo no CT da Barra Funda. (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)

Moreira chega para atuar no Porto B, por enquanto. O lateral disputou 13 jogos pelo São Paulo em 2024 e somou 659 minutos em campo. O atacante William Gomes teve um pouco mais de oportunidades, entrou em campo 20 vezes e teve 930 minutos. Marcou quatro gols e deu uma assistência.

Zubeldía ressaltou que o processo de adaptação dos jovens dentro do futebol brasileiro, principalmente em um time de primeira divisão, é mais demorado e complexo do que a maioria da torcida costuma exigir dos jogadores.

- Jogador não pode se acomodar, mas primeira divisão é muito difícil por aqui. Se ele acerta, aplausos. Se erra, uma pressão... o torcedor não distingue idade ou se é experiente ou não, ele quer ganhar - reforçou.

Para a vaga de William, a reposição buscada deve ser através da base de Cotia, que teve Lucas Ferreira como um dos destaques da equipe nas campanhas vitoriosas da Copa do Brasil sub-20 e a Copinha, conquistada no último fim de semana. Na lateral direita, Moreira deixa o clube e o São Paulo repõe com o experiente português Cédric Soares, de 33 anos, que estava sem clube desde o meio de 2024, após o fim de seu contrato com o Arsenal.