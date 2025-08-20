menu hamburguer
Jornalistas dividem goleiros do Brasileirão em ‘melhor ou pior’ que Rafael

Debate foi ao ar no podcast Placar

imagem cameraRafael goleiro do São Paulo comemora defesa de penalti em decisao contra o Atlético Nacional (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/08/2025
13:42
Os comentaristas do podcast da Placar classificaram os 20 goleiros do Brasileirão, utilizando o critério "melhor ou pior" que Rafael. A gravação do programa foi realizada antes da atuação decisiva do goleiro do São Paulo na Libertadores. Confira o resultado da tier list;

⭐Muito melhor: Éverson (Atlético Mineiro), John (Botafogo), Hugo Souza (Corinthians), Cássio (Cruzeiro), Fábio (Fluminense), Weverton (Palmeiras).

👍Melhor: Rossi (Flamengo), Rochet (Internacional), Walter (Mirassol), Gabriel Brazão (Santos), Léo Jardim (Vasco).

🟰Igual: Danilo Fernandes (Bahia), Cleiton (Bragantino), Bruno Ferreira (Ceará), Helton Leite (Fortaleza).

😟Pior: Volpi (Grêmio), Jandrei (Juventude), Gabriel (Sport), Lucas Arcanjo (Vitória).

Tier list dos goleiros do Brasileirão realizada pelo pdcast da Placar (Foto: Reprodução)

Fábio atinge recorde histórico

O goleiro Fábio se tornou o jogador com mais partidas na história do futebol brasileiro, com 1.391 jogos, e foi homenageado pelo Fluminense.

Brasileirão pode ter mudança no sistema de classificação à Libertadores

A CBF está tentando junto à Conmebol tirar a disputa de clubes brasileiros na fase preliminar da Libertadores em troca de mais uma vaga direta à competição continental. Assim, seriam cinco vagas diretas via Brasileirão. Caso o pleito seja atendido, o calendário nacional ganharia quatro datas.

Na semana passada, o presidente da CBF, Samir Xaud, afirmou ao Lance! que "a maioria dos campeonatos organizados pela entidade será reformulado". 

