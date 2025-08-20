Os comentaristas do podcast da Placar classificaram os 20 goleiros do Brasileirão, utilizando o critério "melhor ou pior" que Rafael. A gravação do programa foi realizada antes da atuação decisiva do goleiro do São Paulo na Libertadores. Confira o resultado da tier list;

continua após a publicidade

⭐Muito melhor: Éverson (Atlético Mineiro), John (Botafogo), Hugo Souza (Corinthians), Cássio (Cruzeiro), Fábio (Fluminense), Weverton (Palmeiras).

👍Melhor: Rossi (Flamengo), Rochet (Internacional), Walter (Mirassol), Gabriel Brazão (Santos), Léo Jardim (Vasco).

🟰Igual: Danilo Fernandes (Bahia), Cleiton (Bragantino), Bruno Ferreira (Ceará), Helton Leite (Fortaleza).

😟Pior: Volpi (Grêmio), Jandrei (Juventude), Gabriel (Sport), Lucas Arcanjo (Vitória).

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Tier list dos goleiros do Brasileirão realizada pelo pdcast da Placar (Foto: Reprodução)

➡️ Sormani defende Vanderlei Luxemburgo em time do Brasileirão: ‘Prefiro’

Fábio atinge recorde histórico

O goleiro Fábio se tornou o jogador com mais partidas na história do futebol brasileiro, com 1.391 jogos, e foi homenageado pelo Fluminense.

Brasileirão pode ter mudança no sistema de classificação à Libertadores

A CBF está tentando junto à Conmebol tirar a disputa de clubes brasileiros na fase preliminar da Libertadores em troca de mais uma vaga direta à competição continental. Assim, seriam cinco vagas diretas via Brasileirão. Caso o pleito seja atendido, o calendário nacional ganharia quatro datas.

continua após a publicidade

Na semana passada, o presidente da CBF, Samir Xaud, afirmou ao Lance! que "a maioria dos campeonatos organizados pela entidade será reformulado".