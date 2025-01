Zubeldía explica como pretende usar a base e ressalta desafios do calendário brasileiro

A vitória do São Paulo por 2 x 1 diante da Portuguesa pelo Campeonato Paulista na noite de quarta-feira (29) teve impacto direto das divisões de base do clube. O gol salvador de Ryan Francisco no fim, que virou o placar o Tricolor, liga o alerta da torcida para questionar qual será o papel dos jovens jogadores com o técnico Luis Zubeldía. O treinador argentino voltou a falar do uso das crias de Cotia e foi cauteloso ao explicar como prepara os atletas para entrar em campo.

Zubeldía lembra que, acima de qualquer potencial técnico, é preciso desenvolver um planejamento em cima da chegada de novos atletas do sub-20 e de como eles serão usados ao longo da temporada. E, no caso do São Paulo, o argentino se define como um treinador que participa desse planejamento.

- Esse grupo de jovens eu acompanho desde o ano passado, conheci eles bastante e depois de ver esses atletas, jogaram muitos torneios e ganharam competições importantes. Senti que se subíssemos esses atletas antes poderíamos prejudicar o desenvolvimento deles. Quando se sobe um jovem, o treinador quer um jogador que entregue. Por isso, precisamos ter cautela para não atrapalhar o desenvolvimento deles - explica.

Zubeldía, técnico do São Paulo, na partida contra a Portuguesa, pelo Paulistão. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

No caso dos nomes de destaque do sub-20, como o próprio Ryan Francisco, e outros exemplo como Lucas Ferreira, Matheus Alves e Hugo Leonardo, Zubeldía já pretendia usar os jogadores e levá-los para a pré-temporada nos EUA. Entretanto, a comissão técnica foi alertada sobre a necessidade do São Paulo de disputar bem a Copinha e, por isso, esses jogadores não estiveram na pré-temporada.

- Queria ter levado eles para a pré-temporada. Mas os dirigentes falaram que esse grupo tinha que ficar na Copinha. E resolvemos a dar prioridade a formação desses jovens e sabíamos que era uma prioridade ganhar a Copinha. Demos tempo para eles jogarem e vencerem. Agora é uma outra etapa, de integrar eles no elenco e até março teremos um plantel fechado para o ano. São decisões que precisamos planejar bem - disse.

Nesse contexto, vale ressaltar que Zubeldía já havia informado da estratégia de poupar o elenco e rodar jogadores durante o Paulistão. Em um mês com agenda apertada de jogos, o técnico quer o time sendo poupado a cada um ou dois jogos. Considerando as vitórias contra Guarani e no rival Corinthians, esse jogo era esperado o rodízio no elenco.