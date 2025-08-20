São Paulo estreia novo patrocinador e fecha acordo milionário até o fim de 2026

Na noite de terça-feira (19), o São Paulo estreou em seu uniforme o novo patrocinador do clube. Diante do Atlético Nacional, em jogo ter terminou com a classificação para as quartas de final da Libertadores, a camisa tricolor estampou a palavra "sonhos" na parte da frente, fazendo referência ao acordo com a empresa Cartão de Todos.

A marca brasileira é uma empresa de benefícios e descontos que atua nos setores de saúde, lazer e educação. O contrato do São Paulo, assinado até o final de 2026, é com o Cartão de Todos os Sonhos, um dos produtos da empresa que também promove sorteios de casas e carros, por exemplo, além dos benefícios tradicionais da empresa.

O contrato de um ano e meio com o São Paulo renderá R$ 18 milhões ao Tricolor. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal "Poder 360". O próprio presidente do clube, Júlio Casares, compartilhou nas redes sociais a informação divulgando os valores do novo contrato de patrocínio.

A divulgação inicial ainda não aparece com a marca da nova patrocinadora. Diante do Atlético Nacional, o São Paulo estampou a palavra "sonhos" na parte da frente do uniforme, na barra da camisa.

São Paulo estampou a palavra "sonhos" na barra da camisa no duelo contra o Atlético Nacional. (Foto: Rubens Chiri, Nilton Fukuda e Paulo Pinto/Saopaulofc)

Outros contratos de patrocínio do São Paulo

O clube paulista já estampa quatro patrocinadores no seu uniforme, além da fornecedora de material esportivo New Balance. O maior dos contratos é com a casa de apostas Superbet, que ocupa o espaço master na camisa.

O Tricolor renovou em abril deste ano o contrato com a empresa e tem vínculo até 2030. Anualmente, o São Paulo fatura cerca de R$ 113 milhões com o acordo com a bet, o que totaliza R$ 678 milhões fixos até o fim da parceria prevista em contrato.

Entretanto, quando a renovação foi assinada, o CEO da Superbet, Alexandre Fonseca, confirmou em publicação nas redes sociais que o contrato pode render até R$ 1 bilhão ao Tricolor até 2030.