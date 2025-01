Santos x São Paulo: onde assistir, horário e prováveis escalações

O Santos enfrenta o São Paulo neste sábado (1), às 20h30 (de Brasília), na Vila Viva Sorte, casa do Peixe. O confronto válido pela 5ª rodada do Paulistão 2025 terá transmissão ao vivo da TNT (canal fechado) e Max (streaming). O clássico provavelmente contará com Neymar nas arquibancadas. ➡️Assista ao Paulistão na MAX com Prime Video

O Santos aguarda ansiosamente pela chegada de Neymar e torcem por uma melhora no desempenho da equipe atual, que foi derrotada pelo São Bernardo por 3 a 1, resultado que deixou o time de Pedro Caixinha apenas com quatro pontos em cinco jogos, atrás do Guarani no Grupo B.

O São Paulo, por sua vez, venceu a Portuguesa na última rodada por 2 a 1. O resultado deixa o Tricolor com quatro pontos de vantagem sobre o vice-líder Novorizontino e um jogo a menos no Grupo C.

Santos e São Paulo se enfrentam neste sábado (1) (Foto: Abner Dourado/AGIF)

Tudo sobre o jogo entre Santos e São Paulo (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS x SÃO PAULO

5ª RODADA- CAMPEONATO PAULISTA

📆 Data e horário: sábado, 1 de fevereiro de 2025, às 20h30 (de Brasília);

📍 Local: Vila Viva Sorte, em Santos;

📺 Onde assistir: TNT (canal fechado) e Max (streaming).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, Zé Ivaldo, Luan Peres, Souza; Tomás Rincón, Diego Pituca, Soteldo; Leo Godoy, Tiquinho Soares, Guilherme.

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinícius, Alan Franco, Arboleda, Enzo Díaz; Pablo Maia, Alisson; Lucas Moura, Oscar, Luciano; Calleri (André Silva).