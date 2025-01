Inspiração em Romário e sonho realizado: Ryan detalha chegada ao profissional do São Paulo

Ryan Francisco precisou de apenas 15 minutos no jogo para colocar, mais uma vez, seu nome em destaque vestindo a camisa do São Paulo. E dessa vez pelo time profissional. E o gol nos acréscimos que deu a vitória ao Tricolor de virada contra a Portuguesa por 2 x 1 lembrou o poder de decisão de um outro centroavante baixinho bem famoso, Romário.

➡️ Ryan Francisco brilha nos acréscimos e São Paulo bate a Portuguesa de virada no Pacaembu

É claro que a joia de Cotia esbanjou modéstia ao falar do craque da Seleção Brasileira e campeão do Mundo, mas Ryan nao escondeu que tem se inspirado no atacante neste começo meteórico de sua trajetória no futebol.

- Eu tenho visto muitos vídeos do Romário, acho que temos uma característica parecida. Mas claro que não chego nem perto do nível dele, um cara extraordinário. Mas dentro da área é um cara calmo e que consegue fazer belas finalizações - declarou o atacante.

Ryan Francisco comemora seu primeiro gol pelo profissional do São Paulo. Foto: Marcello Zambrana/AGIF

A oportunidade dada por Zubeldía foi muito valorizada pelo atacante, que espera ganhar ainda mais minutos em campo ao longo da temporada, mas afirmou que sua entrada no time faz parte de um processo que deriva do trabalho do dia a dia.

- Subimos agora da base, temos que trabalhar. Mas tem todo um staff por trás, o Zubeldía que, com certeza, sabe o momento certo [de utilizá-lo]. Estou muito feliz por essas oportunidades que ele vem dando para todos os meninos da base.

Mesmo sem atuar na final da Copinha, que terminou com título tricolor, Ryan vive uma grande sequência desde o meio da temporada passada e afirma que a chegada ao profissional é uma etapa que faz parte da “realização de um sonho”, como ele mesmo define.

- Hoje realizei um sonho meu e de toda a minha família. É seguir com os pés no chão. [...] No último jogo [da Copinha] não pude jogar, mas estava dando todo o apoio no vestiário, e hoje foi, mais uma vez, um dia muito especial para mim - completou.

Outro ponto destacado pelo atacante é o apoio dos companheiros mais experientes do profissional. De cabeça raspada, que faz parte do ritual de todo jovem na chegada ao time principal, Ryan agradeceu a parceria fora do campo do elenco são-paulino.

- É um sonho estar no meio deles [elenco profissional]. É agradecer a todos pelo apoio que dão para nós da base e toda a confiança. Agora é seguir trabalhando.