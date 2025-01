O São Paulo está perto de acertar o empréstimo de um ano do lateral João Moreira ao Porto, de Portugal. O time europeu já monitora o jogador há algum tempo, e o negócio não é casado com a chegada de Wendell, que está acertado com o clube paulista, segundo apurou o Lance!. O jogador deve viajar ainda nesta semana para acertar detalhes com o clube.

João Moreira, de 20 anos e que tem dupla nacionalidade, já havia sido alvo do time português na temporada passada, mas o São Paulo não entendeu que seria viável negociá-lo naquele momento. Agora, quando o acerto for concretizado, o atleta irá se apresentar ao time B do Porto.

João Moreira, que estreou pelo time profissional em 2022, aos 17 anos, não vem tendo grandes oportunidades com o técnico Luis Zubeldía. Na temporada passada, disputou 13 partidas e, neste ano, entrou em campo uma vez, pelo Paulistão, no empate sem gols com o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto. Pelo clube, tem 25 partidas e um gol.

O lateral, que atua tanto na direita quanto na esquerda, soma algumas convocações para as seleções de base de Portugal entre 2021 e 2022. Além de amistosos, ele disputou os Torneios de Limoges (2021) e o Internacional do Porto (2022), ambos pela categoria Sub-18.

Pela brasileira, também soma convocações para as seleções de base. Na última delas, para o Pan Americano Sub-23, em 2023, mas acabou cortado.

