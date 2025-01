Lambança da defesa do São Paulo em gol da Portuguesa viraliza: ‘Ridículo’

O São Paulo saiu atrás no placar contra a Portuguesa, em um gol curioso nesta quarta-feira (29), pelo Paulistão. O meia Bobadilla deu um passe nos pés do atacante Renan Peixoto, que avançou e contou um escorregão do goleiro Jandrei para abrir o marcador. O lance viralizou nas redes sociais.

O gol de Renan Peixoto foi marcado aos 13 minutos do primeiro tempo no Pacaembu. Aos 26', André Silva deixou tudo igual para o Tricolor, de pênalti. O São Paulo vem de uma vitória no clássico contra o Corinthians no Morumbis, enquanto a Portuguesa perdeu para o Mirassol na última rodada.

