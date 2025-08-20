São Paulo acerta negociação com Maílton e terá reforço na lateral-direita
Tricolor aguarda chegada de lateral
O São Paulo fechou a negociação de Maílton, que estava emprestado pelo Metalist, da Ucrânia, a Chapecoense. O Lance! apurou que o lateral-direito se despediu na parte da manhã e que já está a caminho da capital paulista para passar por exames e assinar o contrato.
O interesse do Tricolor Paulista apareceu há algum tempo, mas a negociação estava barrando em um entrave com o time ucraniano. Desde 2021, São Paulo e Metalist arrastam uma pendência relacionada à negociação de Paulinho Boia. Na ocasião, o clube ucraniano assumiu a responsabilidade de quitar uma dívida com o Morumbis que se aproxima de R$ 4 milhões.
Porém, a informação que chega é que Maílton foi liberado para assinar com o São Paulo. E isso resolve outro problema que o time passava.
Desde a saída de Igor Vinícius, o clube entendia que seria necessário mais um reforço para a lateral-direita. Atualmente, o elenco conta apenas com Cédric Soares e Maik, revelado em Cotia e com três partidas pelo profissional. Ou seja, a chegada de Maílton alivia este lado.
O jogador deve ser anunciado nos próximos dias. Dentro da Chapecoense, era muito bem visto. Como a sua antiga equipe disputava a Série B, o São Paulo não terá problema nenhum em inscrever o jogador para disputar o Brasileirão este ano. Além disso, o lateral chega como opção visando as quartas de final da Copa Libertadores.
Maílton na Chapecoense
Maílton está emprestado à Chapecoense até o fim da temporada 2025 e tem se destacado na equipe. Na última partida, na vitória por 2 a 0 sobre o Paysandu, foi responsável por uma das assistências do jogo.
O lateral chama atenção por características como o potencial nos dribles e a capacidade de aparecer no ataque também com finalizações. Na temporada, soma sete gols e sete assistências.
