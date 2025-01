São Paulo: Zubeldía elogia elenco e tira peso do quarteto tricolor

O São Paulo venceu o Corinthians por 3 a 1 neste domingo, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista, diante de mais de 54 mil torcedores no Morumbi. O técnico Luis Zubeldía se mostrou satisfeito com o desempenho coletivo do São Paulo e elogiou o quarteto ofensivo formado por Lucas Moura, Oscar, Calleri e Luciano, mas fez questão de dividir os méritos com toda a equipe.

— Às vezes se centralizam em quatro, mas são mais. Não quero foco só no ataque, nem só nos que defendem. Se não tem lateral que se desdobra, se não tem Arboleda e Alan Franco atrás, se não tem Alisson, tudo isso não tem sentido. Não se pode ter foco só em quatro, não é assim — explicou o treinador.

O argentino fez uma análise geral do clássico Majestoso, elogiando o bom início de jogo do Tricolor, mas apontando dificuldades na criação de jogadas durante o primeiro tempo. Na etapa final, porém, o time ajustou as conexões no ataque, fator que foi decisivo para construir o placar favorável.

— Não mudou muito do primeiro para o segundo tempo. Nos primeiros 25, 30 minutos, fomos melhores, mas faltava a conexão. Nos últimos 15 minutos, eles tiveram duas situações claras onde respondeu bem o Rafael. No segundo tempo, quando o jogo estava sem armando, apareceu a conexão. Aí mudou o jogo. Golpeamos duas vezes seguidas. Eles descontaram com um gol impressionante. E nós outra vez, com boas conexões, fizemos um golaço. Tivemos conexões importantes na segunda parte. Gostei muito disso — pontuou.

Zubeldía não escondeu a alegria com o resultado, destacando a importância de conquistar a vitória como forma de corresponder ao apoio da torcida. A partida sofreu atraso de uma hora devido à forte chuva que atingiu a região do Morumbi. Apesar das condições adversas, os quase 55 mil torcedores permaneceram no estádio, o que, segundo o treinador, foi um incentivo extra para que o São Paulo desse o melhor de si no clássico.

— Quando se fala de clássico com Corinthians, hoje com 54 mil torcedores, extraordinário. Está começando a temporada, muita chuva, o clima não ajudava, se postergou uma hora o jogo. Ganhar assim, com a entrega dos jogadores, fizemos um bom jogo, com a dificuldade, enfrentamos uma grande equipe com um grande treinador. Foi uma noite redonda, com um cenário que os jogadores sabem fazer. Os torcedores vieram e tínhamos de cumprir em campo. Não sei se vai repercutir no futuro na confiança, a confiança tem que ter, treinamos, estamos juntos, vamos ter confiança em nós. Havíamos de ganhar — finalizou o técnico.

Com a vitória, o São Paulo chegou a sete pontos, na liderança do Grupo C do Campeonato Paulista. O time volta a campo na quarta-feira, 29, quando visita a Portuguesa, na Mercado Livre Arena Pacaembu.