Ryan Francisco brilha nos acréscimos e São Paulo bate a Portuguesa de virada no Pacaembu

Portuguesa e São Paulo fizeram nesta quarta-feira (29) a reestreia do novo Pacaembu no futebol profissional. Mas o nome do jogo exala o puro talento da base de Cotia e deu ao Tricolor a vitória por 2 x 1 pela 5ª rodada do Paulistão. Ryan Francisco precisou de apenas 15 minutos para entrar e em sua primeira grande chance no ataque balançou as redes.

continua após a publicidade

Para delírio da torcida são-paulina no Pacaembu, a maior joia da atualidade das divisões de base do clube resolveu um jogo amarrado, de pouca inspiração do setor ofensivo e que deu ao São Paulo a terceira vitória seguida no estadual. Agora, a equipe soma 10 pontos e lidera com folga o Grupo C. A Portuguesa amarga mais uma derrota e ainda não venceu na competição. É a lanterna do Grupo B com dois pontos.

➡️ Conheça Cédric Soares, novo reforço do São Paulo para a lateral

O gol da Portuguesa foi feito por Renan Peixoto, aos 15 da primeira etapa, e André Silva empatou para o São Paulo nos acréscimos do primeiro tempo em bela cobrança de pênalti.

continua após a publicidade

E o gol anotado por Ryan Francisco prova não só o ar de artilheiro que o jovem de apenas 18 anos carrega em sua ainda curta carreira. Mostra também que em um São Paulo com o setor financeiro apertado, a solução está mais perto do que todos esperam, justamente nas categorias de base.

Ryan Francisco marcou o gol da vitória nos acréscimos no Pacaembu. Foto: Marcello Zambrana/AGIF

Em campo, Zubeldía levou um time totalmente reserva, dando descanso aos principais jogadores e promovendo um rodízio no elenco. O meio-campo foi o setor com a maior mudança, já que o São Paulo iniciou sem um meia de criação.

continua após a publicidade

O trio foi formado com Santi Longo, Marcos Antônio e Bobadilla. Os dois últimos foram os que tiveram a função de avançar mais vezes ao campo de ataque. Aos 15 da segunda etapa, Zubeldía sacou Santi, amarelado, e colocou Rodriguinho em campo, que assumiu a função de meia armador, deixando os dois volantes em suas funções originais.

Outra mudança feita, e que já havia sido testada pelo técnico argentino, foi Nahuel Ferraresi na lateral direita. O zagueiro venezuelano fez bom jogo mesmo improvisado e apoiou bem o setor de ataque, com bons cruzamentos e tabelas pelo lado de campo.

➡️ São Paulo encaminha empréstimo de João Moreira ao Porto; veja detalhes

A estratégia de revezar o elenco no Paulistão e dar descanso ao time já havia sido anunciada pelo técnico na coletiva após o duelo contra o Guarani. Do quarteto ofensivo, apenas Oscar e Calleri estavam relacionados. Lucas e Luciano não foram para o jogo. E o camisa 9 foi o único com minutagem na segund etapa.

Portuguesa e São Paulo se enfrentaram no Pacaembu pela pela 5ª rodada do Paulistão. Foto: Marcello Zambrana/AGIF

O treinador também aproveitou a oportunidade de relacionar jovens da base. Além de Ryan Francisco, o ponta Lucas Ferreira atuou nos 15 minutos finais do jogo. O ponta ainda não cravou vaga no profissional, mas está no radar para nvas oportunidades. O meia Matheus Alves e o lateral Mayke também estiveram no banco, mas não entraram na partida.

O próximo confronto do São Paulo será diante do Santos, no fim de semana. Com grande possibilidade do jogo marcar a apresentação de Neymar no Santos, pouco antes da bola rolar, a expectativa é de uma Vila Belmiro lotada para o confronto. A bola rola às 20h30.

A Portuguesa joga no mesmo dia, às 16h, mais uma vez no Pacaembu, para enfrentar o Botafogo-SP. Adversário também não venceu na competição e soma três pontos.

Como foi Portuguesa x São Paulo

O jogo começou em bom ritmo com as duas equipes tentando ter a bola para atacar. A pausa de quase dez minutos por conta do apagão esfriou bastante o ritmo dos atletas. Não à toa, logo depois, Bobadilla cometeu um ato de desatenção e deu de bandeja o gol para a Portuguesa.

Em uma tentativa de recuo, o volante, que nesta partida atuou mais avançado como meia, tocou fraco na bola e Renan Peixoto roubou e arrancou com ela. Na saída do gol, Jandrei escorregou e deixou o lance ainda mais fácil para o camisa 9 da Lusa, que deu um toquinho de cavadinha e a bola foi de mansinho para a rede.

A pressão pelo empate foi imediata e o São Paulo passou, de fato, a ter mais a bola. Por estar jogando sem um meia de criação de ofício, o time de Zubeldía atacou mais pelos lados do campo, principalmente na direita. E foi ali, aos 24 minutos, que Erick encontrou um pênalti para empatar a partida. Tentou um cruzamento da quina da grande área e ela bateu na mão da zagueiro Alex Nascimento. Na cobrança, André Silva bate muito bem, no alto, e sem chances para Rafael Santos. 1 x 1.

Após o empate, o São Paulo seguiu melhor na partida e teve três boas chances de virar o placar. Na primeira, aos 30 minutos, Bobadilla teve a chance de se redimir em finalização de fora da área, mas o chute colocado saiu pelo lado. Já aos 50 minutos, Ferraresi cruzou na área e André Silva dominou e tocou parra as redes, mas o lance foi anulado por toque na mão.

Logo depois, mais um cruzamento do zagueiro improvisado na lateral, mas Ferreira se adiantou na passada e tocou de mal jeito nela. A bola fez um balão e até assustou o goleiro Rafael Santos, que pulou e tocou ela para escanteio.

No segundo tempo, a primeira chance clara do São Paulo saiu dos pés de Ferreira. O camisa 11 recebeu boa enfiada de bola de Rodriguinho e o camisa 11 saiu cara a cara com Rafael Santos. Virou o corpo, bateu de chapa na bola e viu ela tocar a trave.

O Tricolor voltou a criar, de fato, no lance do gol da virada. O camisa 49 recebeu um belo passe de cavadinha na entrada da área, deixou ela quicar e tocou forte na bola na saída do goleiro para colocar o Tricolor na frente e fechar o placar.

✅ FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA X SÃO PAULO

5ª rodada do Campeonato Paulista 2025

📆 Data e horário: quarta-feira, 29 de janeiro de 2025, às 21h35 (de Brasília)

📍 Local: Arena Mercado Livre Pacaembu, São Paulo

🥅 Gols: Renan Peixoto - 15' 1T (POR) | André Silva - 25' 1T (SAO)

🟨 Cartões amarelos: - Santi Longo, Patryck e Ruan Tressoldi (SAO)

🔴 Cartão vermelho:

Escalações

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Jandrei, Ferraresi, Sabino, Ruan e Patryck (Enzo Díaz); Santi Longo (Rodriguinho), Bobadilla e Marcos Antônio; Erick (Lucas Ferreira), Ferreira (Ryan Francisco) e André Silva (Calleri).

PORTUGUESA (Técnico: Cauan de Almeida)

Rafael Santos, Alex Silva, Gustavo Henrique, Alex e Pedro Henrique; Hudson (Tauã), Fernando Henrique e Jájá (Everton); Daniel Júnior (Rildo), Renan Peixoto (Kauê Dias) e Maceió (Guilherme Portuga).