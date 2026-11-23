Vinicius de Medeiros cogita não participar do debate entre os candidatos à presidência do São Paulo, marcado para a próxima terça-feira (24). O candidato considera que o formato e a condução do encontro não garantem a imparcialidade que espera de um momento como esse e defende que a discussão seja organizada e mediada por um veículo de comunicação independente.

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O debate tem início previsto para as 20h30 (de Brasília), no auditório Monsenhor Doutor Francisco Bastos, no Morumbis, e acontecerá durante reunião extraordinária do colegiado. Vinicius de Medeiros concorre pela chapa "São Paulo à Frente", da situação, enquanto Marcelo Marcucci Portugal Gouvêa representa a oposição pela chapa "São Paulo de Volta".

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Segundo apuração da reportagem, um dos pontos que geram questionamento é a participação de Olten Ayres, presidente do Conselho Deliberativo, na condução e mediação do debate. Como as perguntas são feitas por conselheiros e selecionadas pelo presidente, Vinicius considera que o dirigente tem um posicionamento declarado de apoio ao candidato da oposição e, por isso, vê risco de falta de isenção na organização do encontro.

Outro aspecto seria a proximidade do debate com a eleição do Conselho Deliberativo, marcada para o dia 29, que elegerá os 100 novos integrantes eleitos. Eles se juntarão aos 152 vitalícios para definir quem será o próximo presidente do São Paulo.

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Na avaliação do candidato, o pleito deveria acontecer antes de um debate presidencial, para que o encontro entre os candidatos tivesse como foco a disputa pela presidência do clube. Ele deve, inclusive, pedir o adiamento do debate por essa razão.

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A intenção, ainda de acordo com a apuração do Lance!, não é descartar a participação em um debate, mas defender que ele aconteça em condições consideradas independentes. Vinicius classifica o formato atual como "contaminado" e, por esse motivo, avalia que não participaria caso o encontro fosse realizado nos moldes propostos.

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O candidato apresentou um plano de gestão para o triênio 2027–2029 na última semana, com propostas de mudanças em diferentes áreas do clube. O documento da chapa "São Paulo à Frente" reúne 20 projetos estratégicos e estabelece como prioridades a reorganização financeira, o fortalecimento da governança e a reconstrução do futebol. Saiba mais.