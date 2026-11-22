Dorival sai em defesa de Arboleda após falha em São Paulo x Fluminense: 'Se entrega de corpo e alma'
Treinador rejeitou responsabilizar o zagueiro pela derrota do São Paulo e destacou a dedicação do equatoriano ao clube, onde está desde 2017
Dorival Júnior saiu em defesa de Arboleda após a derrota do São Paulo por 1 a 0 para o Fluminense, no Morumbis, na quinta-feira (19). Questionado sobre o zagueiro, que participou diretamente do lance do gol adversário, o treinador rejeitou a possibilidade de responsabilizar o equatoriano pelo momento vivido pela equipe e destacou a dedicação do jogador ao clube.
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— Colocar em xeque um atleta como o Arboleda, me desculpe, mas não podemos fazer isso em sentido nenhum. Que ele tenha tido um erro ao longo do processo, até se entende isso, mas é um cara que tem uma dedicação, que se entrega de corpo e alma, e todos nós percebemos isso. Não podemos responsabilizar um atleta por um processo que estamos vivendo. Desculpa, mas isso não condiz com a realidade, não acho certo e nem justo — afirmou Dorival.
O lance em questão aconteceu aos 31 minutos do primeiro tempo, quando Guga cruzou a bola para dentro da área e Arboleda errou o tempo de bola, não conseguindo cortar. Ela bateu em Hulk e sobrou para Hércules marcar. No segundo tempo, o zagueiro teve um outro vacilo, mas Lucho Acosta desperdiçou sozinho.
O treinador também ressaltou a trajetória do defensor no São Paulo. Arboleda está no clube desde 2017 e, na avaliação de Dorival, será difícil encontrar um substituto à altura quando chegar o momento de sua saída.
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— Citarmos um jogador que tem a entrega e o comprometimento que ele tem, dentro do clube, em nove anos que ele aqui está… Sou sincero, não vai ser fácil, no dia de uma saída, repor um jogador desse nível, com a entrega que ele deu a todos os momentos. Entendo que ele tenha tido um problema, uma ou outra decisão mal tomada, mas não quer dizer que, quando ele vai a campo, ele seja avaliado por um erro que teve lá atrás. Todos somos passíveis de erros — declarou.
Dorival ainda completou a defesa ao afirmar que gostaria de contar com um jogador com as características de Arboleda em todos os clubes que comandou.
— Eu gostaria de ter um jogador desse nível em todos os clubes que dirigi, porque podem ter certeza de que eu até tivesse tido melhores resultados do que encontrei na minha carreira — finalizou.
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