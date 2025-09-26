Luciano lidera estatísticas em eliminação do São Paulo, mas vive jejum de gols
Tricolor não marcou nenhum gol nas quartas de final
O São Paulo foi eliminado nas quartas de final da Copa Libertadores contra a LDU. Sem marcar na ida e na volta, o Tricolor se despediu da competição com derrota por 3 a 0 no agregado.
Além da eliminação, chamaram atenção o jejum de Luciano e os números apresentados pelo atacante na série, que evidenciam um problema ofensivo da equipe.
De acordo com o Sofascore, somando ida e volta, Luciano registrou 12 finalizações e acumulou 2,00 gols esperados (xG). Mesmo com o alto volume, o São Paulo não converteu o suficiente; com melhor aproveitamento das chances criadas, o cenário poderia ter sido diferente.
O camisa 10 vive o maior jejum da carreira. O último gol foi em 24 de julho, contra o Juventude. Até agora, são 12 jogos sem marcar, dos quais 11 na atual temporada.
Luciano persegue uma marca relevante em 2025: chegar aos 100 gols pelo clube. No momento, permanece com 97.
Luciano abre o jogo sobre vaias após eliminação do São Paulo: ‘Justas’
Não somente pela quantidade de finalizações, mas pelos gols perdidos, Luciano deixou a partida sob vaias da torcida, algo que não costuma acontecer no São Paulo. Inclusive, antes da decisão, o nome do atleta foi cantado em vários setores, além de ter sido bastante aplaudido no anúncio feito durante a escalação.
Após o jogo, Luciano falou sobre as vaias recebidos. De acordo com suas palavras, considerou que foram "justas".
– Justas (as vaias), porque a expectativa era enorme, nós também tínhamos. Eles lotaram o estádio, apoiaram e têm toda a razão em vaiar – disse.
