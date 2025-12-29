Copinha 2026: cinco jogadores do São Paulo para ficar de olho

O São Paulo já definiu a lista de jogadores convocados para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta edição, o elenco reúne um encontro de gerações, com atletas da safra de 2009 ao lado de jogadores mais experientes, alguns deles já no radar do time profissional. O Lance! separou cinco nomes para ficar de olho.

Tetê - 2007

Nascido em 2007, o atacante vestirá a camisa 7 na competição. A reportagem acompanhou um treino aberto em Cotia nos últimos dias, no qual o atleta foi um dos destaques. Incisivo nos cruzamentos, tem contrato até 2029 e se caracteriza pela velocidade e pela força nos duelos individuais.

Em um treino tático comandado por Allan Barcellos, Tetê deu bastante trabalho à defesa adversária. O jogador também se mostrou eficiente na pressão sem a bola, agregando intensidade ao sistema ofensivo.

Gustavo Zabarelli - 2009

Com apenas 16 anos, Zabarelli é outro nome para ser mantido no radar. O jogador já despertou o interesse de clubes do exterior, como o Barcelona. Em julho, o São Paulo firmou o primeiro contrato profissional com o atleta, válido até julho de 2028.

Atacante, Zabarelli se destaca pela qualidade no passe, pela mobilidade e pela inteligência para ocupar espaços entre as linhas. Apesar da pouca idade, demonstra maturidade em campo e boa leitura de jogo.

Paulinho - 2005

Um dos mais experientes entre os convocados, Paulinho foi o herói do título de 2025, na final contra o Corinthians. Atacante, é um dos nomes mais cotados para assumir a titularidade. Com perfil ofensivo e boa capacidade de infiltração, passou a entrar no radar de Hernán Crespo ao longo do ano e chegou a ser relacionado para partidas do time principal.

Durante o Media Day da competição, realizado em Cotia, o jogador atendeu ao Lance! e falou sobre suas projeções, além de revelar que recebeu conselhos importantes de Crespo ao longo da temporada.

- O professor Crespo ajudou bastante, principalmente comigo, que jogo na posição dele. Ele passou algumas dicas importantes. Se eu conseguisse jogar pelo menos um pouco do que ele jogou, já estaria ótimo. Ele ajudou muito nesse processo. Foram mais dicas de posicionamento, essas coisas do jogo mesmo. Ele também falou para a gente que, quando não tiver tantos minutos no profissional, é importante descer para a base com a mesma ambição, para estar sempre preparado quando surgir a oportunidade lá em cima - contou Paulinho.

Nícolas Bosshardt - 2005

Uma das grandes promessas de Cotia, é mais um nome que passou a ser observado pelo profissional. Também na mira de clubes do exterior, Nícolas atua como lateral-esquerdo.

No Tricolor desde os dez anos, esta será a sua primeira Copinha. Nicolas Bosshardt tem perfil versátil, boa leitura de jogo e capacidade de adaptação nas funções defensivas. O jogador já atuou, inclusive, de forma mais centralizada, sempre pelo lado esquerdo.

Isac - 2005

Zagueiro, Isac chegou recentemente ao São Paulo. Nascido em 2005, o jogador foi relacionado pela primeira vez ao time profissional em outubro, após somar atuações de destaque pelo Sub-20.

Isac tem um perfil seguro e consistente, com forte participação defensiva e boa qualidade na saída de bola. O defensor também apresenta bons índices de acerto de passes, conforme acompanhou o Lance!.

Confira o grupo do São Paulo na Copinha

Grupo 19

Real Soccer-SP x Independente-AP – 4 de janeiro, 8h45

São Paulo x Maruinense-SE – 4 de janeiro, 11h

Independente-AP x São Paulo – 7 de janeiro, 15h

Real Soccer-SP x Maruinense-SE – 7 de janeiro, 17h15

Maruinense-SE x Independente-AP – 10 de janeiro, 16h15

Real Soccer-SP x São Paulo – 10 de janeiro, 18h30

O São Paulo foi campeão na última edição e agora busca o bicampeonato. Mesmo com essa mescla de gerações, os mais velhos estão encarando a competição como uma oportunidade de entrar mais ainda no radar do profissional. Inclusive, existem planos da diretoria de subir, pelo menos, seis atletas em 2026.