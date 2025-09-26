Lucas Moura pede apoio da torcida e projeta volta ao time titular do São Paulo

Após a eliminação do São Paulo para a LDU na Libertadores, o atacante Lucas Moura lamentou a queda, se solidarizou com o torcedor e projetou a volta ao time titular.

— A resposta é dentro de campo, né? E a resposta tem que ser já no jogo de segunda-feira contra o Ceará. Muita entrega, muita dedicação. É muito difícil quando você perde assim, quando você é eliminado de uma competição que a gente tinha condições de avançar. Vai ser difícil pra dormir hoje, vai ser difícil pra dormir amanhã. Mas segunda-feira já tem jogo, então a gente tem que mostrar uma resposta. Tem que mostrar pro torcedor que a gente vive isso daqui, que a gente quer novamente voltar pra Libertadores. E a gente precisa deles, né? É difícil, eu sei, eu entendo a frustração, as vaias, os xingamentos. A gente entende e a gente está muito chateado. A gente queria muito essa classificação, era o nosso sonho. Mas a gente precisa deles. A gente precisa deles, o torcedor é a nossa força — pediu o camisa 7 tricolor.

Do otimismo à frustração, torcida do São Paulo faz festa, mas vê time cair na Libertadores

No fim do mês passado, Lucas passou por uma cirurgia para corrigir uma fibrose no joelho direito, que o incomodava desde a semifinal do Paulistão. — Essa lesão que eu tive foi o maior desafio da minha carreira em termos de lesões, fora praticamente da temporada inteira — lamentou o jogador, que falou sobre a situação.

— Não, ainda não [estou] 100%. É um pouco longe disso, né? Tem nem quatro semanas ainda da cirurgia no joelho. Falta ritmo de jogo, falta um pouco ainda de equilíbrio nas pernas, um pouco de força. Isso eu vou ganhar com o tempo. Mas hoje era um jogo de estratégia, era um jogo que eu queria estar junto. Eu queria estar ali disponível. Mas dia a dia vou trabalhando muito para melhorar.

Com muitos desfalques, entre eles Calleri, André Silva e Oscar, entre outros, o Sâo Paulo precisa de Lucas.

— Treinar nos próximos dias, estar à disposição novamente na segunda-feira. Vai depender do treinador. Eu vou ver como vai estar a minha evolução, dia a dia. Fisicamente, como eu vou estar me sentindo. Vou tentar recuperar a parte de pulmão. É um tempinho, mas estou à disposição agora. Vou continuar trabalhando firme. E quando o treinador achar que eu estou pronto para jogar como titular, estarei — explicou Lucas.

Eliminado da Libertadores, o São Paulo agora tem apenas a disputa do Brasileirão pela frente. Na próxima segunda-feira (20), às 20h (de Brasília), quando recebe o Ceará, no MorumBis, pelo Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Tricolor tem 35 pontos e ocupa a 7ª posição, com dois pontos a menos que o Bahia, que está em 6º, e último time atualmente garante vaga na Libertadores de 2026.