Marcos Antonio no radar do Flamengo? O que se sabe sobre jogador do São Paulo

Recentemente, o nome do meia Marcos Antonio, destaque do São Paulo na temporada, passou a ser ligado ao Flamengo. O Lance! apurou, no entanto, que se trata apenas de especulação, sem proposta ou negociação concreta.

O São Paulo já avalia o planejamento e a formação do elenco para 2026, e Marcos Antonio apareceria como peça-chave nesse processo. Um dos principais destaques do meio-campo nesta temporada, o volante segue emprestado pela Lazio e teve seu vínculo prorrogado até junho de 2026.

O novo contrato de Marcos Antonio inclui uma cláusula de compra atualizada. O Lance! apurou que o São Paulo vê esse cenário como favorável há alguns meses, embora a discussão sobre uma aquisição definitiva não deva avançar neste momento, já que o clube do Morumbis prioriza outras demandas antes de tratar desse tema e ainda existe um período considerável até o fim do contrato.

O contrato prevê uma cláusula que obriga a compra do atleta caso ele complete cinco partidas até o fim do empréstimo, algo considerado praticamente certo. O valor estipulado para a negociação gira em torno de 4,2 milhões de euros, aproximadamente R$ 26,7 milhões.

(Foto: Jota Erre/Agif/Gazeta Press)

Números de Marcos Antonio no ano

Como dito, Marcos Antonio foi um dos principais nomes do Tricolor neste ano. Em números, isso se comprova. De acordo com levantamentos do Sofascore, o jogador disputou 43 partidas, sendo titular em 36 delas. Contribuiu com 6 assistências e acumulou 43 passes decisivos. Teve 73% de acerto nos lançamentos longos e somou 17 interceptações, 37 desarmes e 168 bolas recuperadas ao longo da temporada. Sofreu 50 faltas, cometeu 49 e registrou 42% de aproveitamento nos duelos.

As características do jogador ajudam a entender o porquê. Marcos Antonio recebe sob pressão, gira com rapidez e dá sequência à posse com passes verticais que aceleram a construção. Funciona como elo entre o meio-campo e o ataque, aproximando setores.