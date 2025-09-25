Do otimismo à frustração, torcida do São Paulo faz festa, mas vê time cair na Libertadores
Da euforia à decepção, a noite no MorumBis marcou mais uma eliminação do São Paulo nas quartas de final da Copa Libertadores, a segunda consecutiva. A LDU venceu o Tricolor novamente, desta vez por 1 a 0, e agora vai enfrentar o Palmeiras na semifinal da competição. O que começou com festa e esperança terminou em frustração e com parte da torcida descontente com a diretoria.
Horas antes da bola rolar, o cenário era de otimismo. Milhares de torcedores se reuniram no entorno do estádio para recepcionar o ônibus da delegação tricolor. A chegada foi marcada por um mar de cores, sinalizadores e cantos de apoio. Dentro do MorumBis, o espetáculo seguiu: fogos de artifício, balões tricolores e um estádio pulsando em uníssono reforçavam a confiança na virada.
Com o início da partida, a euforia deu lugar à ansiedade. O técnico Hernán Crespo precisou lidar com desfalques importantes. Sem Cédric Soares, optou por improvisar Rigoni como ala, enquanto a ausência de Marcos Antônio foi sentida no meio-campo. O São Paulo até criou oportunidades, principalmente com Luciano, que perdeu duas chances claras, e com Rigoni, que acertou o travessão. Mas a pressão não se transformava em gols.
Aos 40 minutos, veio o golpe. Após erro em cobrança de escanteio, a LDU armou contra-ataque rápido e Medina abriu o placar, ampliando a vantagem equatoriana para 3 a 0 no agregado. A torcida reagiu cantando, mas também vaiou o árbitro Alexis Herrera, acusado de tolerar a cera dos visitantes.
No segundo tempo, Crespo arriscou. Sacou um zagueiro, colocou Dinneno no comando de ataque e ainda contou com o retorno de Lucas, recuperado de artroscopia no joelho. O Tricolor até chegou a balançar as redes, mas os gols de Luciano e Pablo Maia foram anulados. O relógio corria, a necessidade de três gols pesava, e o nervosismo se transformou em desespero.
Com poucas alternativas ofensivas, o time apostou em bolas paradas e jogadas pelos lados, mas sem sucesso. Irritada, parte da torcida voltou sua ira para a diretoria e xingou o presidente Julio Casares. O apito final confirmou mais uma queda tricolor nas quartas da Libertadores e a transição abrupta do sonho da virada para a dura realidade da eliminação.
