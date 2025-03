Sport atualiza estado clínico de lateral que deixou gramado de ambulância contra o São Paulo

O Sport divulgou uma nota atualizando o estado de saúde do lateral Igor Caríus, que chegou a ficar desacordado após um choque no empate sem gols entre São Paulo e o Leão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A equipe de recepção explicou que o jogador passou por exames que não apontaram alterações. No entanto, o atleta ficará afastado nos próximos cinco dias, seguindo o protocolo de concussão.

- Acompanhado pelo diretor médico do Clube, André Gomes, o lateral-esquerdo Igor Cariús passou por exames protocolares de imagem, que não detectaram nenhuma anormalidade. O jogador está bem e se recupera do choque sofrido durante o empate entre São Paulo e Sport, válido pela estreia na Série A do Brasileirão. Seguindo o protocolo de concussão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Igor Cariús ficará afastado dos gramados pelos próximos cinco dias - disse o Leão.

continua após a publicidade

O Doutor André Gomes explicou o ocorrido com Igor Cariús, informando que o mesmo levou uma bolada na região frontal da cabeça e, conforme relatado pelos colegas de equipe, apagou no momento do impacto.

Partida morta entre São Paulo e Sport

- O atleta Igor Cariuz levou uma bolada na região frontal da cabeça, e, segundo relato dos atletas, na hora, ele ‘apagou’. Quando a equipe médica chegou no local, o atleta não respondia aos comandos. Ele não estava completamente inconsciente, mas não respondia aos comandos. Então, decidimos abrir o protocolo de concussão e retirar o atleta. Ele foi para o posto médico. Quando chegou lá, já estava consciente e orientado - disse o médico do Sport.

continua após a publicidade

Foto: Fabio Giannelli/AGIF

Antes do lance que tirou Cariús de campo, São Paulo e Sport fizeram uma partida com pouca criatividade e raras chances de gol. A melhor delas aconteceu logo no início do jogo, quando Luciano foi derrubado na área. Pênalti que Calleri cobrou, mas mandou por cima do gol defendido por Caíque França.

Com o resultado, cada equipe somou um ponto na primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Na próxima rodada, o São Paulo vai até Belo Horizonte, onde enfrenta o Atlético-MG, dia 6, às 16h (de Brasília), enquanto o Sport receberá o Palmeiras na Ilha do Retiro, também no domingo, só que às 18h30.