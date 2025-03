Jogador do Sport deixa gramado de ambulância em jogo contra o São Paulo

O empate sem gols entre São Paulo e {Sport}, na estreia dos dois times no Brasileirão deste ano teve momentos de tensão no fim do jogo, com direito a entrada da ambulância no gramado do MorumBis.

Nos acréscimos do segundo tempo, Igor Caríus recebeu uma bolada na cabeça após bate e rebate na área da equipe pernambucana.

Cariús ficou desacordado e precisou passar por atendimento no gramado por cerca de cinco minutos antes de ser substituído. Foi usada a regra do protocolo de concussão, permitindo ao Sport trocar ao jogador. Ele deixou o gramado de ambulância.

O lateral esquerdo precisou ser imobilizado para deixar o jogo de ambulância, e foi substituído pelo protocolo de concussão.

o jogador deixou o campo já consciente e respondendo os questionamentos dos médicos. Após ser observado pelos médicos no pronto atendimento do próprio Morumbi, Igor Cariús foi liberado para os vestiários.

Jogadores do Sport se desesperam com a queda de Igor Cariús (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Antes do lance que tirou Cariús de campo, São Paulo e Sport fizeram uma partida com pouca criatividade e raras chances de gol. A melhor delas aconteceu logo no início do jogo, quando Luciano foi derrubado na área. Pênalti que Calleri cobrou, mas mandou por cima do gol defendido por Caíque França.

Com o resultado, cada equipe somou um ponto na primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Na próxima rodada, o São Paulo vai até Belo Horizonte, onde enfrenta o Atlético-MG, dia 6, às 16h (de Brasília), enquanto o Sport receberá o Palmeiras na Ilha do Retiro, também no domingo, só que às 18h30.