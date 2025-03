Nego do Borel vence sua primeira luta no boxe e faz novo desafio

Nego do Borel tem motivos de sobra para comemorar. Longe dos palcos há algum tempo, o funkeiro vem se dedicando cada vez mais ao Boxe e conquistou na noite deste sábado, 29 de março a sua primeira vitória. O embate, contra o influenciador Diego Aguiar, foi o gran finale do Funk Crypto Fight, que fez a sua primeira edição no Rio de Janeiro, unindo esporte, música e ação social.

Depois de enfrentar, sem sucesso, Mc Gui e Luiz Mesquita, o funkeiro desta vez lutou contra um adversário bem maior em relação a peso e altura, o que gerou uma dificuldade maior que a habitual para vencer. Mas apesar do desafio, a vitória veio de forma emocionante nos pontos, em decisão unânime da arbitragem.

Nego do Borel foi conduzido até o ringue pelo cantor MC Maneirinho, que cantou ao vivo durante a sua entrada. Ao final, o funkeiro mostrou que ainda pretende seguir no boxe e fez um novo desafio.

- Essa é a primeira de muitas vitórias que vão vir ainda. E vou falar para vocês, eu vou lá em São Paulo e vou pegar o cinturão do Mesquitinha. Quero desafiar ele e o Biel - disse Nego do Borel, que comemorou ao lado da sua namorada, Julia e a sua mãe Roseli Viana.

Funkeiro entrou ao som de MC Maneirinho cantando ao vivo (Foto: @adielsilva)

Funk Crypto Fight

O Funk Crypto Fight estreou sua primeira edição no dia 29 de março, no Pimenta Fight Club Praia, localizado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. O evento, que mistura lutas de MMA e apresentações de funk, contou com a presença do cantor Nego do Borel como a grande atração da noite.

Além de Nego do Borel, o Funk Crypto Fight contou com a participação de diversas outras celebridades, que se enfrentaram em duelos que envolveram cantores, influenciadores e lutadores profissionais. Entre os nomes presentes estavam Gabriel Souza, Lucas Braga, Nicollas Jesus, Wefison Barboza, Bruno Korea, Xavier Antônio, Felipe Galvão, Manão Luiz Fernando, Lucas Cirillo, Rey Physique, Soteldo Sósia, João Vitor e Sergio Paduano.