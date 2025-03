São Paulo: Zubeldía revela estratégia com Cotia e situação de Ryan Francisco

Promessa e estrela da base do São Paulo, Ryan Francisco "caiu nas graças" da torcida há algum tempo. Importante em campanhas do Tricolor como a conquista na Copinha, o jogador não tem tido tanto espaço no elenco profissional.

Neste sábado (29), por exemplo, Ryan Francisco entrou em campo por apenas um minuto. Na coletiva de imprensa após o jogo, Zubeldía explicou a falta de espaço para o jovem atacante e por que as opções da base ainda não são prioridade no elenco principal. Para justificar, o treinador chegou a citar o Palmeiras como exemplo e destacou que tudo faz parte de um “processo”.

- Hoje jogaram dois meninos da base [Ferreira e Matheus Alves], 20, 25 minutos, na primeira divisão e precisávamos ganhar. Isso não é normal. Só o Palmeiras pode fazer essa situação porque já é um processo de um técnico de quatro, cinco anos, ganhando vários títulos. Primeira rodada do Brasileirão, eu usar dois meninos para ganhar um jogo não é normal. E no caso de Ryan, é impossível que Jonathan Calleri ou André tenham sequência de jogos durante toda a temporada - levantou Zubeldía.

O técnico afirmou que existe um planejamento em torno do atacante, considerando fatores como cartões, lesões e o calendário da temporada, que foram argumentos utilizados ao comentar sobre Calleri e André Silva. Ainda assim, foi direto: enquanto os dois estiverem à disposição, serão prioridade.

- Sempre tem cartões, lesões e o espaço vai aparecer para que o Ryan possa mostrar o seu futebol. Mas enquanto André e Calleri estejam bem, a prioridade vai ser deles - completou.

Ryan Francisco tem status de promessa da base tricolor (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Zubeldía se defendeu sobre uso da base

O treinador tem sido alvo de cobranças por parte dos torcedores não apenas pelos resultados abaixo do esperado, mas também pela pouca utilização de jovens revelados em Cotia, como Matheus Alves, Lucas Ferreira e Ryan Francisco – os três entraram em campo no sábado.

Os dois primeiros ainda seguem sendo relacionados para jogos do Sub-20, mesmo que treinem com os mais velhos. Zubeldía argumentou e mostrou seu ponto de vista sobre o assunto. O técnico pediu "paciência".

- É normal colocar dois ou três jovens, como Ferreira e Alves. Depois, houve a contusão que permitiu o sexto cambio e entrou o Ryan. Já falei sobre isso: o elenco é curto porque precisamos dar espaço aos jovens da base. Hoje, primeiro jogo do Brasileirão, entraram dois jovens para resolver o resultado. Analise todos os times, quantos colocaram jovens para vencer? Não é fácil. Quem dera pudéssemos contar com Oscar, Lucas Moura, todos os experientes. Fizeram bem, mas não é normal. É preciso paciência e reconhecer essa situação - esclareceu.