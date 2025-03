Carille diz que sondagem do Corinthians atrapalhou trabalho no Santos: ‘Passei por mentiroso’

A noite deste domingo (30) promete ser especial para o técnico Fábio Carille, treinador do Vasco. Será o primeiro reencontro do técnico com o Santos, clube onde trabalhou durante toda a temporada passada.

Carille foi o comandante do time santista durante a Série B do ano passado. Na ocasião, o Peixe teve uma campanha com muitas oscilações, mas conseguiu conquistar o título com duas rodadas de antecedência.

Em entrevista ao GE, Carille comentou sobre sua demissão do comando santista e também falou sobre o caso envolvendo o Corinthians. Ao longo da temporada de 2024, o técnico foi cogitado pelo rival do Alvinegro, mas as conversas nunca avançaram. No entanto, os torcedores do Santos não ficaram satisfeitos com a postura de Carille, que não chegou a afirmar que "não sairia do Santos para ir ao Corinthians". Nas coletivas, o treinador se esquivava do assunto diretamente.

— Não houve injustiça nenhuma. O que houve, e eu sou muito claro em falar isso, as coisas estavam muito bem até o Corinthians ir atrás de mim. Não me posicionei sobre isso. Não tinha proposta oficial. A minha preocupação junto ao empresário era "eu agradeço ao Corinthians sobre o interesse, digo que vou seguir no Santos, e aí o Corinthians solta uma nota me desmentindo"? — disse o treinador Carille.

— Eu ainda me passaria por mentiroso. Preferi deixar quieto e seguir. Depois disso, mudou comigo. Mas mudou muito mesmo. Também tenho um pouquinho de culpa disso. Não que eu falei achando que quisesse alguma polêmica, mas essa estratégia não foi muito bem. Poderia ter terminado de outra forma. Mas oi se estendendo, não tinha proposta oficial nenhuma, não me posicionei, e a torcida foi ficando contra de uma forma muito pesada. A diretoria sempre entendeu isso. Se não tivesse entendido, teriam me tirado antes. Mas fui até o fim do ano - completou.

Carille foi campeão da Série B pelo Santos (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Duas passagens pelo Santos

Fábio Carille teve uma passagem marcante pelo Santos em duas temporadas distintas, 2021 e 2024. Em 2021, assumiu o time em uma fase crítica e foi fundamental para livrar o clube do rebaixamento, alcançando um aproveitamento de 58,1% com 39 vitórias, 19 empates e 20 derrotas em 78 jogos. Durante esse período, o time marcou 101 gols e sofreu 67, destacando-se também por sua solidez defensiva, com 36 jogos sem sofrer gols.

Em 2024, Carille levou o Santos à final do Campeonato Paulista e conquistou a Série B, reafirmando seu perfil de treinador capaz de transformar equipes em momentos decisivos. Seu trabalho no clube foi marcado pela recuperação de resultados e por um desempenho consistente que trouxe estabilidade ao time em momentos desafiadores.

— Trabalhei um ano e meio nesse clube. Uma passagem em 2021 e em 2023 o ano inteiro. O resultado foi entregue, até mais do que muitos esperavam. Tínhamos o Paulista e a Série B. Chegamos à final do Paulista e fomos campeões da Série B - afirmou Carille.