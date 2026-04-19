Bobadilla passa mal, e São Paulo ganha preocupação para jogo na Copa do Brasil

Damián Bobadilla virou preocupação para o confronto contra o Juventude, pela ida da quinta fase da Copa do Brasil, que será disputado nesta terça-feira. Após a derrota para o Vasco, no sábado (18), o volante passou mal e foi diagnosticado com gastroenterocolite aguda. O jogador realizou tratamento para os sintomas e recebeu hidratação de suporte, sendo agora monitorado para avaliar quando poderá retomar as atividades com o grupo.

continua após a publicidade

A situação abre uma dúvida no meio-campo tricolor. Ainda não há definição sobre as condições de Bobadilla para a partida, o que reduz as opções para o técnico Roger Machado. Sem Marcos Antonio e Pablo Maia, a tendência era a formação de uma dupla com Danielzinho e o próprio Bobadilla. O quadro médico do atleta foi atualizado pelo São Paulo na reapresentação deste domingo.

São Paulo inicia trabalhos para estrear na Copa do Brasil

O São Paulo se reapresentou neste domingo (19) após a derrota por 2 a 1 contra o Vasco pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu em São Januário e a equipe retornou à capital paulista na madrugada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

🎰Aposte no próximo jogo do seu time do coração!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

As atividades começaram com o processo de aquecimento, que contou com um circuito físico orientado pelos preparadores. Na sequência, os jogadores formaram dois times para um confronto de 11 contra 11, dividido em dois tempos.

continua após a publicidade

(Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Roger Machado pode ser demitido? Entenda a situação do técnico do São Paulo

Para o confronto com o Juventude, o São Paulo contará com os retornos do lateral-direito Lucas Ramon e do zagueiro Rafael Toloi, que cumpriram suspensão diante do Vasco da Gama. O jogo de ida contra o Juventude acontece no Morumbis. O São Paulo fará mais uma atividade, nesta segunda, de olho no confronto.