Organizada do São Paulo cobra presidente e tem conversa em CT do clube

A torcida organizada Independente marcou presença na porta do Centro de Treinamento do São Paulo nesta segunda-feira (20). Membros da organizada cobraram Harry Massis, dentro de um carro, pedindo a demissão de Rui Costa. De acordo com registros do "Arquibancada Tricolor", os membros também devem conversar com jogadores, diretoria e comissão técnica.

continua após a publicidade

A pressão da torcida diz respeito ao momento e aos resultados recentes do Tricolor. Após a derrota contra o Vasco, no final de semana, a questão cresceu bastante em cima do trabalho de Roger Machado e de membros da diretoria, como Rui Costa.

Roger assumiu o comando do São Paulo há pouco mais de um mês, mas já vê a pressão crescer nos bastidores. Integrantes do Conselho e pessoas próximas a Harry Massis intensificaram as cobranças, embora uma decisão imediata sobre o futuro do técnico não esteja prevista. A tendência é que haja reuniões nos próximos dias para avaliar o cenário.

continua após a publicidade

Veja imagens da cobrança dos torcedores no CT do São Paulo

Imagens EXCLUSIVAS do @arqtricolor direto do CT da Barra Funda: membros da Torcida Independente, principal organizada do São Paulo, pararam o carro do presidente Massis e cobraram a demissão imediata de Rui Costa.



Registro da Luiza Torres. pic.twitter.com/srlORRFLgL — Gabriel Sá (@OGabrielSa) April 20, 2026

Uma eventual troca no comando técnico não seria uma mudança isolada. A decisão poderia desencadear alterações mais amplas na estrutura do futebol do clube, impactando diretamente nomes como Rafinha e Rui Costa — este último, inclusive, um dos responsáveis pela contratação de Roger.

Uma eventual troca no comando técnico implicaria mudanças mais profundas na estrutura do futebol. Caso opte por substituir Roger Machado, outros âmbitos do departamento de futebol e da diretoria seriam afetados, o que pode impactar diretamente nomes como Rafinha e Rui Costa. Vale destacar que Rui foi um dos articuladores da vinda de Roger.

continua após a publicidade

🎰Aposte no próximo jogo do seu time do coração!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Roger Machado está pressionado no São Paulo (Foto: Nelson ALMEIDA / AFP)

Pressão já era esperada

Nos bastidores, o Lance! apurou que Roger Machado já previa um ambiente de cobrança, especialmente pela forma como sua chegada ocorreu, logo após a demissão de Hernán Crespo, em março. Apesar disso, o treinador mantém boa relação com o elenco.

São Paulo x Juventude

⚽ Aposte em menos de 8.5 escanteios com SuperOdd @2.54

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

O principal fator de desgaste, no entanto, segue sendo o desempenho em campo. Sob o comando de Roger, o São Paulo soma três vitórias, um empate e quatro derrotas — 10 pontos conquistados em 24 possíveis. O aproveitamento acende um sinal de alerta neste início de trabalho.

➡️Qual será o destino de Vasco e São Paulo em 2026? Simule os resultados do Brasileirão

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo