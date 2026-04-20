Ídolo da década? Luciano cresce em rankings históricos do São Paulo

Luciano segue escrevendo seu nome na história do São Paulo e já entra na discussão sobre ser um dos grandes ídolos recentes do clube. Com 108 gols marcados com a camisa tricolor, o camisa 10 aparece entre os 20 maiores artilheiros da história tricolor, ocupando a 16ª posição em uma lista que reúne nomes históricos como Serginho Chulapa, Luis Fabiano e Rogério Ceni. O jogador cresceu ainda mais após o gol marcado contra o Vasco, na derrota do final de semana.

continua após a publicidade

Além do recorte geral, o atacante também ganha destaque em rankings mais específicos. No Campeonato Brasileiro, Luciano já soma 65 gols pelo clube e divide a terceira posição entre os maiores artilheiros são-paulinos na competição, atrás apenas de Luis Fabiano e Serginho - segundo levantamento feito pelo Sofascore.

Roger Machado pode ser demitido? Entenda a situação do técnico do São Paulo

O número também o coloca no topo da era dos pontos corridos: é o segundo maior goleador do São Paulo nesse período, atrás apenas de Luis Fabiano e à frente de nomes importantes como Rogério Ceni e Calleri.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

🎰Aposte no próximo jogo do seu time do coração!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Os números reforçam o peso de Luciano em uma geração recente do clube. Camisa 10, tem sido um dos nomes de liderança e destaque do elenco há anos.

continua após a publicidade

Luciano comemorando seu gol no jogo do São Paulo contra o Vasco. em São Januário, pelo Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Maiores artilheiros da história do São Paulo

1 . Serginho Chulapa – 242 2 . Gino Orlando – 233 3 . Luis Fabiano – 212 4 . Teixeirinha – 189 5 . França – 182 6 . Luizinho – 176 7 . Müller – 160 8 . Leônidas – 144 9 . Maurinho – 136 10 . Rogério Ceni – 131 11 . Raí – 128 12 . Prado – 121 13 . Pedro Rocha – 119 14 . Careca – 115 15 . Dino Sani – 113 16 . Luciano – 108 17 . Remo – 106 18 . Canhoteiro – 105 19 . Friedenreich – 102 20 . Renato Pé Murcho – 100

Maiores artilheiros do São Paulo na era dos pontos corridos