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Ídolo da década? Luciano cresce em rankings históricos do São Paulo

Luciano tem crescido em rankings importantes do São Paulo

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Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 20/04/2026
07:00
Luciano marcou o gol de empate do São Paulo (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)
imagem cameraLuciano marcou novamente no final de semana (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)
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Luciano segue escrevendo seu nome na história do São Paulo e já entra na discussão sobre ser um dos grandes ídolos recentes do clube. Com 108 gols marcados com a camisa tricolor, o camisa 10 aparece entre os 20 maiores artilheiros da história tricolor, ocupando a 16ª posição em uma lista que reúne nomes históricos como Serginho Chulapa, Luis Fabiano e Rogério Ceni. O jogador cresceu ainda mais após o gol marcado contra o Vasco, na derrota do final de semana.

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Além do recorte geral, o atacante também ganha destaque em rankings mais específicos. No Campeonato Brasileiro, Luciano já soma 65 gols pelo clube e divide a terceira posição entre os maiores artilheiros são-paulinos na competição, atrás apenas de Luis Fabiano e Serginho - segundo levantamento feito pelo Sofascore.

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O número também o coloca no topo da era dos pontos corridos: é o segundo maior goleador do São Paulo nesse período, atrás apenas de Luis Fabiano e à frente de nomes importantes como Rogério Ceni e Calleri.

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Os números reforçam o peso de Luciano em uma geração recente do clube. Camisa 10, tem sido um dos nomes de liderança e destaque do elenco há anos.

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Luciano comemora seu gol no jogo do São Paulo contra o Vasco. em São Januário, pelo Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)
Luciano comemorando seu gol no jogo do São Paulo contra o Vasco. em São Januário, pelo Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Maiores artilheiros da história do São Paulo

    1.
  1. Serginho Chulapa – 242
    2. 2.
  2. Gino Orlando – 233
    3. 3.
  3. Luis Fabiano – 212
    4. 4.
  4. Teixeirinha – 189
    5. 5.
  5. França – 182
    6. 6.
  6. Luizinho – 176
    7. 7.
  7. Müller – 160
    8. 8.
  8. Leônidas – 144
    9. 9.
  9. Maurinho – 136
    10. 10.
  10. Rogério Ceni – 131
    11. 11.
  11. Raí – 128
    12. 12.
  12. Prado – 121
    13. 13.
  13. Pedro Rocha – 119
    14. 14.
  14. Careca – 115
    15. 15.
  15. Dino Sani – 113
    16. 16.
  16. Luciano – 108
    17. 17.
  17. Remo – 106
    18. 18.
  18. Canhoteiro – 105
    19. 19.
  19. Friedenreich – 102
    20. 20.
  20. Renato Pé Murcho – 100

Maiores artilheiros do São Paulo na era dos pontos corridos

    1.
  1. Luis Fabiano – 80
    2. 2.
  2. Luciano – 65
    3. 3.
  3. Rogério Ceni – 58
    4. 4.
  4. Jonathan Calleri – 46
    5. 5.
  5. Dagoberto – 35
    6. 6.
  6. Lucas Moura – 33
    7. 7.
  7. Hernanes – 32
    8. 8.
  8. Borges – 29
    9. 9.
  9. Alexandre Pato – 24
    10. 10.
  10. Hugo – 21
    11. 11.
  11. Washington – 19

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