Ídolo da década? Luciano cresce em rankings históricos do São Paulo
Luciano tem crescido em rankings importantes do São Paulo
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Luciano segue escrevendo seu nome na história do São Paulo e já entra na discussão sobre ser um dos grandes ídolos recentes do clube. Com 108 gols marcados com a camisa tricolor, o camisa 10 aparece entre os 20 maiores artilheiros da história tricolor, ocupando a 16ª posição em uma lista que reúne nomes históricos como Serginho Chulapa, Luis Fabiano e Rogério Ceni. O jogador cresceu ainda mais após o gol marcado contra o Vasco, na derrota do final de semana.
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Além do recorte geral, o atacante também ganha destaque em rankings mais específicos. No Campeonato Brasileiro, Luciano já soma 65 gols pelo clube e divide a terceira posição entre os maiores artilheiros são-paulinos na competição, atrás apenas de Luis Fabiano e Serginho - segundo levantamento feito pelo Sofascore.
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O número também o coloca no topo da era dos pontos corridos: é o segundo maior goleador do São Paulo nesse período, atrás apenas de Luis Fabiano e à frente de nomes importantes como Rogério Ceni e Calleri.
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Os números reforçam o peso de Luciano em uma geração recente do clube. Camisa 10, tem sido um dos nomes de liderança e destaque do elenco há anos.
Maiores artilheiros da história do São Paulo
- Serginho Chulapa – 242
- Gino Orlando – 233
- Luis Fabiano – 212
- Teixeirinha – 189
- França – 182
- Luizinho – 176
- Müller – 160
- Leônidas – 144
- Maurinho – 136
- Rogério Ceni – 131
- Raí – 128
- Prado – 121
- Pedro Rocha – 119
- Careca – 115
- Dino Sani – 113
- Luciano – 108
- Remo – 106
- Canhoteiro – 105
- Friedenreich – 102
- Renato Pé Murcho – 100
Maiores artilheiros do São Paulo na era dos pontos corridos
- Luis Fabiano – 80
- Luciano – 65
- Rogério Ceni – 58
- Jonathan Calleri – 46
- Dagoberto – 35
- Lucas Moura – 33
- Hernanes – 32
- Borges – 29
- Alexandre Pato – 24
- Hugo – 21
- Washington – 19
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