Com Luciano 'no front', ônibus do São Paulo é recebido por grande festa antes de decisão Luciano ficou à frente durante festa da torcida

Com mais de 40 mil torcedores confirmados para a decisão desta terça-feira (18), a delegação do São Paulo foi recebida com uma grande festa da torcida antes do confronto. A recepção começou por volta das 19h (de Brasília), com bateria, bandeirões e muita festa nos arredores do estádio.

Diferentemente do que costuma acontecer, o ônibus do São Paulo chegou antes do veículo do Bolívar, aumentando ainda mais a intensidade da recepção.

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Um detalhe, porém, chamou atenção. O ônibus do Tricolor é envelopado com uma arte em homenagem a Rogério Ceni, e Luciano aproveitou a chegada para ficar na parte dianteira do veículo, próxima ao motorista, e acompanhar de perto a festa da torcida.

O duelo acontece poucos dias depois do retorno do Tricolor para o Morumbis depois de quase três meses, mas que terminou com empate por 1 a 1 com o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado ampliou a sequência negativa da equipe de Dorival Júnior, que chegou a nove partidas consecutivas sem vencer na competição nacional. Em uma fase complicada, a torcida já havia organizado esta recepção no último jogo. Trata-se de um pacto, que está sendo montado pelas organizadas, pensando em seguir apoiando a equipe, mesmo com o momento vivido.

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Veja imagens da festa da torcida

Organizada fez reunião com comissão e Massis

Às vésperas da partida, a Independente, principal organizada do São Paulo, fez uma reunião com Harry Massis e a comissão técnica de Dorival Júnior para exigir uma reação em cima do jogo desta terça-feira.

Festa da torcida do São Paulo (Foto: Iza Giannola/ Lance!)

O São Paulo recebe o Bolívar nesta terça-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Ou seja, vale vaga nas quartas de final. Na ida, empatou por 1 a 1.